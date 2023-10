Réchauffez-vous les genoux car Thee Stallion arrive ! Megan Thee Stallion taquine son retour épique en tant que reine « Cobra » avec une photo presque nue révolutionnaire sur Internet.

La H-Town Hottie revient sur la scène avec une nouvelle musique et un autre teaser torride. Vendredi, Megan a annoncé la date de sortie et le nom de son prochain single. Son retour triomphant est presque là, avec la sortie de « Cobra : A Story By Megan Thee Stallion » le 3 novembre. Il s’agit de sa première sortie solo depuis son deuxième album. Traumazine en 2022.

La gagnante d’un Grammy a montré les résultats de toutes ses vidéos d’entraînement virales. Entourée d’une jungle luxuriante, elle portait un bikini blindé en bronze qui ne laissait pas grand-chose à l’imagination. La peau impeccable et scintillante de Megan, sa taille très serrée et ses copieux gâteaux ont fait saliver les fans.

Lawd, il fait chaud ici, ou c’est juste toi, l’étalon ?

Megan Thee Stallion se débarrasse du passé comme si elle avait abandonné ses vêtements

Selon le rappeur « Savage », sa musique ne sera pas la seule nouveauté. Elle a publié une autre vidéo teaser plus tôt cette semaine, révélant pourquoi elle a choisi d’incarner la créature à sang froid.

“Tout comme un serpent perd sa peau, nous devons nous débarrasser de notre passé, encore et encore”, a-t-elle déclaré dans le clip énigmatique sur un rythme de guitare inquiétant.

Le méchant « Bongos » a simplement sous-titré le message « Act One » avec un emoji serpent. La vidéo comprenait également des photos d’elle avec des yeux de serpent blancs brillants et montrant de très longs crocs, prête à frapper. Douglas Bernardt réalisera les visuels très attendus.

Comme BOSSIP rapporté précédemment, Megan est vraiment en train de se débarrasser du passé après avoir officiellement rompu ses liens avec son ancien label. Après plusieurs années et des procès de plusieurs millions de dollars, elle a réglé sa bataille juridique avec 1501 Certified Entertainment. Les deux parties « sont parvenues à un règlement confidentiel pour résoudre leurs différends juridiques » et vont finalement « se séparer à l’amiable ».

Avant d’officialiser sa liberté devant le tribunal, Megan a promis à ses fans que son prochain chapitre serait « totalement indépendant ». Après que 1501 aurait bloqué son sac et sa nouvelle musique, elle prend sa carrière en main (ou avec ses crocs). Elle est l’un des agents libres les plus en vogue dans le domaine de la musique et prévoit de continuer ainsi pour le moment.

« Cette partie de mon album est définitivement financée en grande partie par Megan Thee Stallion parce que nous essayons de nous en sortir… Vous savez tous quel est le problème. Mais je n’ai pas d’étiquette pour le moment. Nous faisons tout ce qui est financé directement avec les poches de Megan Thee Stallion », a-t-elle déclaré sur Instagram Live. « Le budget vient de moi. Putain de productions de filles chaudes ! La prochaine merde que vous êtes sur le point de voir vient directement du cerveau de Megan Thee Stallion, du portefeuille de Megan Thee Stallion. Nous sommes dans mes poches, Hotties, alors faisons notre gros.

Vous l’avez entendue, Hotties ! S’il ne s’agit que d’un avant-goût du premier acte, le déploiement complet ne saurait tarder.

Que pensez-vous du dernier teaser de Megan Thee Stallion ? Êtes-vous prêt pour la sortie de « Cobra » le 3 novembre ?