Megan Thee Stallion “prend le contrôle” sur son nouvel album “Traumazine”

Dis-leur ce que tu ressens vraiment, Meg !

C’est un monde d’étalons et nous vivons juste dedans.Traumazine. Au milieu du drame en cours avec la sortie, Pierre roulante rapports Megan toi étalon « prend le contrôle » de son histoire avec son nouvel album, Traumazine le 12 août. La rappeuse lauréate d’un Grammy n’a pas donné de coups de poing sur le LP, qui visait ses ennemis, s’est ouvert sur des luttes personnelles et a rempli le “dernier” avec son label séparé 1501.

Avec l’ouverture percutante “NDA”, le projet marque le retour tant attendu du personnage de rap de Meg, Tina Snow. De faux amis, des hommes indignes de confiance et des médias à la recherche d’influence sont tous sur le billot pour avoir déformé le rappeur vendeur de platine.

« J’ai l’impression qu’il a été si facile pour les gens de raconter mon histoire à ma place et de parler en mon nom. Je suis comme une personne nonchalante, et les gens parlent de moi, et je dirais : ‘Ok, vas-y’. Bien. Bien sûr.’ Mais je vois maintenant que cela peut devenir incontrôlable. J’ai donc l’impression que je voulais simplement prendre le contrôle de mon propre récit, prendre le contrôle de ma propre narration et le raconter de ma part.

Au cours de son ascension vers la gloire, Meg a publiquement affronté le perte déchirante de sa mère et grand-mère, une tir choquantet le harcèlement d’âpres batailles juridiques. Le joueur de 27 ans a tout dévoilé sur le nouveau projet, avec autant d’entrées de journal que de paroles citées et de bangers de club. Dans un aperçu d’une prochaine interview Apple Music 1, Megan a évoqué l’abandon de son projet le plus vulnérable à ce jour.

“Habituellement, quand j’écris des chansons, je peux être triste, et j’écris une chanson comme ‘Body’, ou je peux être énervé, et j’écris une chanson comme ‘Freak Nasty.’ Je n’écris pas de chansons sur ce que je ressens », a expliqué Megan. “J’écris des chansons sur la façon dont je vouloir sentir. Donc j’ai l’impression que, sur cet album, c’est probablement la première fois que j’ai compris comment parler de ce que je voulais dire. Comme, m’exprimer un peu plus », a-t-elle poursuivi.

Étiquette éloignée et fuites

Jeudi, Megan a tweeté que des problèmes persistants avec sa maison de disques l’ont forcée à précipiter le déploiement. Pendant des années, elle a eu une relation tendue avec Divertissement certifié 1501, pour avoir prétendument retenu de l’argent qu’elle gagnait et saboté de nouveaux projets. Cette fois, Megan a révélé que des fuites avaient perturbé ses plans pour Traumazine.

“D’après ma pochette, des morceaux de ma liste de morceaux et même le fait d’entendre une partie d’une chanson que je n’ai pas encore laissée fuir (et nous savons TOUS qui est la seule personne qui a eu accès à tous ces liens PRIVÉS..) Je pourrais aussi… lol », a écrit Megan à propos de la lutte contre les fuites.

Si les dernières années ont prouvé quelque chose, c’est qu’on ne peut pas retenir une Hot Girl. Megan était ouverte sur la tension avec le propriétaire du label, Carl Crawford. Au lieu de s’attarder sur la déception, elle a célébré que ce projet remplirait ses obligations restantes jusqu’en 1501.

Lancement d’un album épique

Malgré une sortie précipitée, Traumazine Le projet le plus raffiné de Thee Stallion à ce jour. Il est déjà n°1 sur Apple Music et Amazon Music. L’album étoilé comprend “Ungrateful” avec Clé Glock“Budget” avec Latte, et “Scary” avec Rico Nasty pour n’en nommer que quelques-uns. L’alun du Texas Southern a également recruté la star de Bled et Dynamite noire animateur pour Traumazines visualiseur.

Meg a gouverné la télévision de fin de soirée et les émissions du matin pour célébrer Traumazine. Elle a pris la relève en tant que co-animatrice de Jimmy Fallon sur “The Tonight Show”. Elle a évoqué des moments majeurs comme suivre les traces de Queen Latifah avec sa performance historique aux Oscars. Pouvons-nous avoir un talk-show Stallion en préparation après cela?

Brillant et tôt le vendredi matin, Megan a secoué une foule massive avec une performance en direct à “Bonjour Amérique”. Elle a expliqué que le nom de l’album venait de la nouvelle expérience émotionnelle qu’elle vit avec ses fans.

“Donc, d’habitude, je peux être triste et je peux écrire une chanson comme ‘Body’, ou je peux être folle et je peux écrire une chanson comme ‘Big Ole Freak’, mais sur cet album, j’ai écrit mes sentiments en conséquence”, a-t-elle ajouté. “Comme, j’étais triste et j’ai écrit une chanson triste, j’étais en colère et j’ai écrit une chanson plus agressive. J’ai l’impression d’être vraiment confrontée à mes vrais sentiments », a-t-elle déclaré sur la scène de la série de concerts d’été.

Quelle est votre chanson préférée sur le nouvel album de Megan Thee Stallion, Traumazine ?