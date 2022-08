Megan Thee Stallion lance une tournée en bus avec des filles noires du sud

Une Houston Hottie fait la différence.

La Fondation Pete et Thomas de Megan Thee Stallion s’est associée à Consortium des filles et des femmes noires du sud pour le tour en bus “Joy is Our Journey”. La tournée a débuté à Atlanta le week-end dernier et s’arrêtera dans plusieurs villes du sud des États-Unis.

Megan a lancé la Fondation Pete et Thomas, du nom de ses parents décédés Joeseph Pete Jr. et Holly Thomas, dans le but d’apporter des changements significatifs et positifs dans la vie des femmes et des enfants, des personnes âgées et des communautés mal desservies à Houston, TX, et à travers le globe.

Pour encourager les relations avec les femmes et les filles noires, la SBGWC s’est associée à la fondation Thee Stallion pour la caravane d’un mois. Chaque étape de l’événement accueillera un passionnant “Dream Village”. L’expérience de type mini-festival “comportera des ateliers interactifs et une programmation centrée sur la santé mentale et le bien-être, la beauté, les arts et la culture, l’entrepreneuriat, les STEM et la construction de rêves. Les participants peuvent s’attendre à de la musique, des food trucks, des stations de jeux, des sacs cadeaux, des cadeaux et plus encore !

Le Consortium des filles et femmes noires du Sud est un mouvement

Le Southern Black Girls and Women Consortium a été fondé par Latosha Brown en 2017.

«Le consortium est entièrement coordonné par une communauté de femmes noires dans la philanthropie, l’activisme et le travail des filles, qui détiennent des racines profondes dans la construction de mouvements dans tout le Sud-Est. Le partenariat reconnaît leur rôle critique et l’importance de centrer les expériences vécues et le leadership de ceux qui sont les plus touchés par une injustice profondément enracinée. par le site officiel du consortium.

Le fondateur de SBGWC parle de son partenariat avec Megan Thee Stallion, The Rapper Chimes In

“Megan est l’ultime fille noire du Sud. C’est une artiste, une artiste et une créative, qui équilibre magistralement être une fille sexy, une étudiante et une femme d’affaires, et elle incarne certainement l’esprit sans vergogne de notre organisation. Notre partenariat avec la Fondation Pete et Thomas ajoute du carburant à la mission de la tournée Joy is our Journey, qui consiste à se connecter avec des filles et des jeunes femmes noires dans tout le sud et à créer des espaces sûrs pour célébrer la joie illimitée et sans vergogne des filles noires », Latosha Brown indiqué dans l’annonce de l’événement. « Il y a tellement de choses en magasin, et nous attendons avec impatience tout le travail formidable que nous ferons ensemble. Ce n’est que le début », a-t-elle ajouté.

Megan Thee Stallion a fait écho à un sentiment similaire.

«Je suis vraiment ravie que la Fondation Pete et Thomas s’associe au Consortium des filles et des femmes noires du Sud dans le cadre de cette initiative spéciale. Nous partageons tous les deux les mêmes objectifs : autonomiser nos jeunes femmes noires, leur donner les ressources nécessaires pour réussir et les aider à poursuivre leurs rêves personnels et professionnels.

Nous aimons une bombasse avec un coeur d’or! Plus d’informations sur l’événement peuvent être trouvées sur les filles noires du sud Instagram.