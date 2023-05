Megan Thee Stallion laisse tomber sa vidéo d’entraînement Body-ody Building

Ce n’est pas un secret que Megan toi étalon incarne les «objectifs corporels», et Internet bave après qu’elle ait abandonné sa routine d’entraînement comme si c’était chaud!

Megan a pris du temps, puis est revenue meilleure que jamais. Meg a clairement indiqué par le passé qu’elle faisait de l’exercice et faisait de son mieux pour manger sainement. Tout est clairement payant !

Meg s’est rendue sur Instagram et TikTok pour partager son entraînement quotidien avec ses abonnés. La routine comprenait diverses routines, y compris des entraînements du haut et du bas du corps, des circuits HIIT et du travail anaérobie.

Sa légende disait: « Devrais-je laisser tomber un HOTTIE BOOTCAMP 🤸🏽‍♀️👀 » et bien sûr, sa section de commentaires a explosé avec la réponse oui! Un utilisateur a répondu : « Je ne vais même pas manger le burger que je voulais ce soir 😩 Je veux ce corps 😂. »

Si Megan offrait réellement aux fans un camp d’entraînement chaudasse, ce ne serait pas surprenant. Elle, comme elle a déjà servi comme ‘hot girl coach’ pour le Nike Application de formation en 2021.

Megan est également apparue récemment dans une nouvelle campagne pour la collection Nike Women’s Spring 2023. Dans l’annonce, elle affichait ses courbes célèbres dans une combinaison moulante rouge.

Megan s’est assise avec MMD et a révélé pourquoi elle voulait aider ses fans à atteindre leurs objectifs de fitness.

« De vraies chaudasses mettent d’autres chaudasses ! Je partage donc mon histoire de fitness pour vous faire savoir que le sport, c’est tout [you] veux que ce soit. La danse est mon sport. Le rap est mon sport. La scène est mon sport. Je suis un athlète, et vous aussi. Les gens aiment nous dire ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, mais nous n’entendons pas cela. Les vraies filles sexy savent que personne d’autre que nous ne peut nous définir.

Megan Thee Stallion est passée en mode Hot Girl Coach avec son Hottie Bootcamp en 2021

Au cours de son très attendu Hottie Bootcamp en 2021, Meg a inclus un entraînement de boxe à intervalles de haute intensité, un cours de sondage et une ventilation complète d’un circuit axé sur le bas du corps (qui peut être trouvé ci-dessous).

Duck walk (« C’est un peu similaire à tous les mouvements de danse qu’elle fait. Elle l’a fait dans la vidéo ‘Don’t Stop' », souligne son entraîneur.)

Squats ballon et poids BOSU

Haltères RDL

Fentes latérales sur le ballon BOSU

Élévateurs de jambe de traction résistants à la bande

Bouches d’incendie résistantes aux bandes

« Ce voyage ne consiste pas nécessairement à perdre du poids, mais à améliorer ma santé en général et à voir comment je peux transformer mon corps de la manière la plus saine possible. »

Si Megan abandonne un autre Hottie Bootcamp, participerez-vous ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!