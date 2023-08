Megan Thee Stallion joue dans la bande-annonce de la première comédie musicale d’A24

Megan Thee Stallion maintient sa séquence d’actrice, amenant ses talents à la toute première comédie musicale d’A24.

A24 a lancé la bande-annonce de sa prochaine sortie Dicks : la comédie musicale jeudi, qui présente Meg en tant que patron de deux hommes d’affaires de New York. Dans le film, les deux se rendent compte qu’ils sont en fait des jumeaux perdus depuis longtemps et se lancent dans un voyage pour essayer de réunir leurs parents.

La bande-annonce présente les scénaristes Aaron Jackson et Josh Sharp dans le rôle de Craig Tiddle et Trevor Brock, deux hommes d’affaires arrogants qui réalisent qu’ils possèdent chacun la moitié d’un médaillon en forme de cœur indiquant qu’ils sont frères. Entre cette découverte et l’opinion du rappeur selon laquelle le couple pourrait être des jumeaux, les nouveaux frères tentent de tromper leurs parents divorcés (interprétés par Megan Mullally et Nathan Lane) pour qu’ils se remettent ensemble.

La rappeuse « Hot Girl Summer » montre ses atouts dans la bande-annonce, rappant sur les affaires que dirige son personnage. Un synopsis officiel du film décrit l’intrigue comme une « comédie musicale follement drôle et dépravée ».

La bande-annonce du film présente aux fans des extraits de numéros musicaux intitulés « Gay Old Life », « All Love Is Love », « Out-Alpha The Alpha » et « The Sewer Song », ainsi que Saturday Night Live la performance de la star Bowen Yang en tant que Dieu.

Le rôle de Megan dans le film fait suite à une apparition dans la récente série Disney + She-Hulk : avocate. Selon des rapports de Date limiteelle apparaîtra également dans le prochain film de Gemmes non taillées réalisateur Josh Safdie et Adam Sandler.