Megan Thee Stallion impressionnée en tant qu’animatrice “SNL” et invitée musicale

De son charmant monologue à ses performances sans faille, en passant par les sketchs hilarants entre les deux, Megan toi étalon l’a tuée SNL reprendre.

Y a-t-il quelque chose que Megan ne peut pas faire ? Elle a prouvé que la réponse était “non” en se retournant Saturday Night Live dans “Stallion Night Live”. Divertissement hebdomadaire rapporte que le rappeur lauréat d’un Grammy “a dépassé les attentes” pour un double devoir en tant que SNL Hot Girl hôte et invité musical le 15 octobre.

Thee Stallion a rappelé à tout le monde qu’elle est bien plus que l’un des meilleurs rappeurs et artistes live du jeu. Dans son monologue d’ouverture, Megan a parcouru son CV impressionnant et ses pseudonymes bien-aimés en tant que Tina Snow, Hot Girl Coach, “THAT b *** h” et maintenant “Megan Thee (fille) qui a besoin de sommeil”.

« J’ai obtenu mon diplôme en administration de la santé parce que j’ai toujours voulu aider les gens de ma communauté. Je crois qu’il est important d’avoir un esprit vif et un corps-ody-ody aiguisé », a déclaré le récent diplômé TSU expliqué.

Elle a également dirigé les téléspectateurs vers son nouveau site Web de ressources en santé mentale : BADBITCHESHAVEBADDDAYSTOO.COM.

Ce n’est pas facile d’être une méchante, mais son premier sketch a prouvé qu’il y avait de l’espoir pour tout le monde. Megan a mis son expertise en soins de santé à profit dans «Hot Girl Hospital», où les urgences sont «moyennes comme l’enfer». Qui de mieux pour faire passer un examen d’urgence ou un “examen de twerk d’urgence ?”

Un autre sketch remarquable était “Girl Talk”, un talk-show illustrant que les femmes noires peuvent en dire long en utilisant un seul mot. “Fille!” C’est tout ce qu’il a fallu pour Ego Nwodim Monique Money Monique Problèmes pour s’attaquer à tout, du drame relationnel au stress lié à l’actualité. Avec des sous-titres et un “girl-ah!” Le personnage de Megan, Stacy, a mis fin au conflit en Ukraine.

Le dernier album de Megan Traumazine était plein de succès à interpréter, de “Her” à haute énergie à un ingrat percutant. Au lieu de cela, elle a stupéfié avec une performance sur le thème de la reine du concours de “Anxiété.” Le contrôle de la respiration, la livraison et la chorégraphie étaient impeccables malgré la robe corsetée serrée de Megan et les paroles vulnérables.

Lorsque Meg a atteint le verset sur la lutte après la mort de sa mère, elle est devenue visiblement émotive. A travers des interviews et même des performances, le drame pèse encore sur elle. Comme un professionnel raffiné, berçant le “Ms. Anxiété », elle s’est parfaitement battue à travers les larmes.

Dans “Workout Class”, Megan a utilisé ses compétences expertes en twerk pour diriger un cours de fitness en tant que “Seargent Cake”. Elle promet d’avoir « du butin, du butin, du butin, du butin » partout » à temps pour Hottieween. La classe body-positive comportait des modifications pour la forme physique à dos plat de ses deux assistants joués par Chloé Fineman et Heidi Gardner. Les petits chaussons comptent aussi !

Le personnage de Tina Snow est revenu avec un groupe live pour une performance énergique et percutante de Traumazines piste de plomb, « NDA ». Elle en a fait un medley avec “Plan B,” qu’elle a fait ses débuts à Coachella en avril.

Ce n’est pas une surprise que Megan a annoncé une pause après être sorti d’un tour du monde pour tourner Saturday Night Live dans “Stallion Night Live”. Même les acteurs vétérans ont du mal avec le rythme rapide, les changements rapides de cheveux et de garde-robe, les lignes de clouage, les blagues et le maintien d’un visage impassible.

La rappeuse a plaisanté en disant qu’elle était prête pour Bridgerton, mais son jeu d’acteur impressionnant a prouvé qu’elle est une triple menace émergente. Les fans sont déjà impatients de voir le retour de la comédienne Megan Thee et de l’actrice Megan Thee.

Quelle a été votre partie préférée du double devoir de Megan Thee Stallion en tant qu’animatrice et invitée musicale de Saturday Night Live?