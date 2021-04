Megan Thee Stallion se «recharge» en s’éloignant des réseaux sociaux.

Un post sur Instagram de la chanteuse « Savage » a lu jeudi: « En raison des exigences du style de vie Hot Girl (Meg) est maintenant entré dans une période de régénération pour se préparer à la suite … En son absence; (la direction) gérera tout publications sociales au nom de l’entraîneur de Thee Hot Girl. «

Et elle n’est pas la seule star à avoir mis du temps à se débrancher.

Chrissy Teigen a récemment pris une pause de Twitter parce que les critiques sur la plate-forme ont eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale.

« Il est temps pour moi de dire au revoir. Cela ne me sert plus aussi positivement que négativement, et je pense que c’est le bon moment pour appeler quelque chose », a écrit Teigen, 35 ans, dans une série de tweets au moment avant de désactiver son compte.

Elle est revenue sur l’estrade le 16 avril.

« C’est un endroit brutal » pour les femmes:Chrissy Teigen explique sa pause Twitter

Certaines stars ont fait un pas de plus. Le 26 janvier, Pamela Anderson a partagé son «dernier message sur Instagram, Twitter (et) Facebook». Le 2 février, Elon Musk annoncé à ses 48,3 millions d’adeptes qu’il a «quitté Twitter pendant un certain temps». Le 27 février, la star de « Bachelorette » Rachel Lindsay a désactivé son compte Instagram. Et le 4 mars, Alec Baldwin a désactivé son compte Twitter car il « ne valait pas » la « dureté ».

‘Inquiet pour ma famille’:Chrissy Teigen bloque 1 million de comptes Twitter

Suite:Les meilleurs clapbacks de Chrissy Teigen de tous les temps, y compris un piège à soif avec Miles

Les experts disent que nous pourrions tous essayer de retirer une page de leur playbook.

Bien que les médias sociaux aient leurs avantages – tels que la création de réseaux et le maintien du contact avec les autres – trop de temps passé sur ces plateformes est lié à la dépression, à l’anxiété et au stress, explique le Dr Shahla Modir, médecin-chef de All Points North Lodge, un traitement de la toxicomanie. centre.

Modir dit que certaines personnes peuvent développer une relation malsaine avec les plateformes de médias sociaux et commencer à internaliser les «j’aime» en créant un lien entre les réponses en ligne et leur estime de soi.

Dans le post d’Anderson, elle a décrit l’expérience libératrice de s’éloigner de son écran.

«Je suis libre», a-t-elle écrit. « J’espère que vous trouverez la force et l’inspiration pour suivre votre objectif et essayer de ne pas être séduit par le temps perdu. »

L’expert en bien-être numérique Mark Ostach dit qu’il encourage les gens à «penser aux micro-niveaux de traumatisme numérique qui existent lorsque vous consultez rapidement vos médias sociaux entre une conversation ou juste avant d’aller vous coucher», y compris en digérant des choses comme des titres politiquement polarisants ou messages traumatisants sur la santé d’un ami. « Cela se produit dans un instant, et je pense que cela cause de faibles niveaux de traumatisme à ce que nous pensons et à ce que nous ressentons. »

Alors, comment savoir s’il est temps pour vous de désactiver Instagram, Twitter ou Facebook? Nous avons demandé à des experts de peser sur les signes à rechercher et comment adopter des habitudes plus saines avec les médias sociaux.

Signes qu’il est temps de faire une pause sur les réseaux sociaux

Si vous vous comparez aux autres en ligne

«FOMO (la peur de passer à côté) peut déclencher des sentiments d’anxiété», explique Modir. «Les moments forts des personnes présentes sont interprétés comme leur vraie vie et non comme leur« vie de bobine ». Si les utilisateurs passent trop de temps en ligne sur les sites de médias sociaux, il peut être difficile de garder une perspective sur ce qu’est la vraie vie. «

Si vous vérifiez compulsivement votre téléphone

Modir dit qu’un panneau d’avertissement vérifie vos « notifications et messages toutes les heures d’une manière qui affecte vos engagements, votre profession ou vos relations sociales ».

«Les« j’aime »peuvent créer une très forte dépendance, provoquant une attaque de dopamine au cerveau par des produits chimiques de bien-être qui renforcent le comportement de recherche similaire et le contrôle compulsif», dit-elle.

Si vos interactions réelles souffrent

Modir dit que cela pourrait prendre la forme d’une « diminution des interactions sociales avec les amis et la famille en faveur de l’engagement sur les réseaux sociaux » ou que des personnes dans votre vie se sont « plaintes de votre utilisation des réseaux sociaux interférant avec les interactions sociales ».

Ostach dit qu’un autre indicateur est de savoir si vos interactions commencent à s’appuyer sur les médias sociaux, y compris en vous retrouvant «en train de recycler les gros titres de vos conversations».

«Cela ressemble souvent à« Aujourd’hui sur Facebook, j’ai lu »ou« Aujourd’hui sur Instagram, j’ai vu »», explique-t-il. «Cela met presque en danger notre capacité à penser par nous-mêmes et à simplement développer nos propres conversations informelles et organiques.»

Si vous vous réveillez (ou vous endormez), vous vous sentez mal

Un autre signe est «lorsque vous vous réveillez inquiet de ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux la veille», selon Ostach. Ceci est souvent lié au «défilement de la fin de la nuit», qu’il décrit comme une «habitude horrible qui conduit souvent à des terreurs nocturnes ou à une nuit de sommeil agitée.»

Modir ajoute que l’engagement des médias sociaux tard dans la nuit qui perturbe votre horaire de sommeil est également un signe qu’il est peut-être temps de définir des limites avec votre appareil.

Si vous commencez à vous voir négativement

Jermaine Graves, un conseiller professionnel clinique agréé basé à Washington, DC, dit qu’il est temps de faire une pause lorsque les médias sociaux amènent quelqu’un à «se voir sous un jour négatif, provoquant des sentiments d’inutilité, de désespoir ou de dépression».

Si vous vous sentez de plus en plus anxieux, déprimé ou seul en utilisant les réseaux sociaux

«Les médias sociaux peuvent déclencher des sentiments de compétition, qui provoquent de l’anxiété chez l’utilisateur, le laissant ressentir le besoin de suivre le rythme pour répondre aux attentes sociales des personnes qu’ils suivent, ce qui peut être irréaliste et basé sur la fantaisie», explique Modir.

Avantages de se déconnecter des réseaux sociaux

«Débrancher permet aux gens d’être plus attentifs et présents dans leur vie réelle, ce qui leur permet de se consacrer à de nouveaux passe-temps et de prendre soin d’eux-mêmes», explique Modir. « La déconnexion peut également améliorer le sommeil et la productivité puisque vous réduirez la distraction et l’exposition à la lumière bleue. »

Ostach dit qu’il considère la consommation des médias sociaux comme la consommation alimentaire, encourageant les gens à être conscients des «calories numériques» qu’ils consomment tout au long de la journée.

«Vous ne voudriez pas manger trois beignets, un cheeseburger et boire un Coca-Cola avant de vous coucher, alors pourquoi faites-vous défiler au lit, consommant parfois des calories numériques vides?» »a-t-il dit, ajoutant qu’il y avait des« calories numériques saines », notamment en envoyant à quelqu’un un message encourageant ou en laissant un commentaire qui démontre le soutien et la compassion.

Façons de trouver un équilibre sain avec les médias sociaux

Soyez attentif à votre consommation

Ostach dit qu’une bonne première étape consiste à «faire un inventaire des habitudes et des rythmes de votre journée» et d’essayer de trouver «cet équilibre entre nos réalités physiques et nos réalités virtuelles».

Si vous êtes resté coincé sur un écran toute la journée, Ostach vous conseille de « vous assurer d’inclure une promenade à l’extérieur ou un peu d’exercice ».

Choisissez une heure

«Un moyen de créer des limites peut être aussi simple que de se connecter sur les réseaux sociaux pendant une durée donnée à une heure précise de la journée (et) d’utiliser les applications de réseaux sociaux intégrées pour surveiller le temps passé», dit-elle.

Graves suggère de limiter votre temps sur les réseaux sociaux à 2 heures par jour.

Dites non aux notifications

«La désactivation des notifications pour qu’elles ne s’affichent pas et ne distrait pas l’utilisateur tout au long de la journée peut être utile», explique Modir.

Prenez un jeûne numérique

Ostach suggère de s’éloigner de vos écrans pendant au moins 1 heure par jour.

Si vous cherchez à définir une limite plus grande pour vous-même, Modir suggère de supprimer « toutes les applications de médias sociaux de votre smartphone et de les limiter à une source extérieure comme un iPad qui limite l’accès à des heures spécifiques ».

Pas d’écrans d’heure de sommeil

«Terminez votre journée numérique une heure avant de vous coucher», dit Ostach. Modir suggère d’éteindre votre téléphone deux heures avant de vous coucher et de le laisser toute la nuit.

Aller dehors

Ostach dit que le mouvement est un attribut essentiel pour mener une vie saine, ce qui n’est pas atteint par l’utilisation des médias sociaux. «J’ai entendu dire que« faire défiler est le nouveau tabagisme »ou« s’asseoir est le nouveau tabagisme ». Ce ne sont que des façons intelligentes de dire, mon garçon, nous passons beaucoup de temps assis et à faire défiler. Comment revenir à ce dont notre corps a besoin? » il dit.

Établir un contact visuel

Ostach conseille de vraiment se connecter avec les autres dans la conversation, «ce qui indique que vous êtes pleinement présent avec qui vous êtes», plutôt que d’écouter à moitié tout en faisant défiler votre flux.

Ayez un plan de pause en tête

Ostach dit que notre rupture avec les médias sociaux « rechutera rapidement et nous nous retrouverons dans le défilement » si nous n’avons pas de plan en place.

Il suggère de le remplacer par quelque chose de significatif, y compris un passe-temps, du temps de qualité en famille ou du sport.

Contributeur: Cydney Henderson

Pouvez-vous croire que nous sommes à nouveau en mars?:Nous sommes presque un an dans les verrouillages et les quarantaines COVID-19

Les livres qui nous ont guidé jusqu’en 2020:Les experts du divertissement de USA TODAY partagent leurs lectures préférées