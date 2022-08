Megan Thee Stallion Guest Stars sur ‘P-Valley’, brise Twitter

Tina Snow !

Sa bombasse royale Megan toi étalon a fait son apparition tant attendue sur ‘P-Valley’ avec une performance Pynk-rock qui a envoyé les chaudasses (et tout le monde) dans un TIZZY.

Megan Thee Stallion et Lil Murda se produisent au Pynk 🔥 #PValley #Pvalleystarz pic.twitter.com/4F69WsLyAz — Mises à jour de P-Valley (@Pvalleyupdates) 7 août 2022

Dégoulinant de fourrure blanche (un clin d’œil à Pimp C) et de diamants, Meg a volé la vedette en tant que son alter ego Tina Snow qui a commandé la scène aux côtés de P’tit Big Murda lors de leur performance de “Get It On The Floor” – un hymne original de club de strip-tease qu’elle a écrit pour le spectacle.

L’exploit “Get It On The Floor” de Megan Thee Stallion. J. Alphonse Nicholson sortira le 14 août à part le #PValley Bande son de la saison 2. pic.twitter.com/4P6lilTLcl — Accès aux étalons (@stallionaccess) 7 août 2022

Dans l’épisode chaotique intitulé “Snow”, Murda surprend l’oncle Clifford en amenant Tina Snow à la grande réouverture du Pynk après de multiples revers.

Elle est tellement GAYYY😭 pic.twitter.com/cRuS41uMI7 – pressionlicious mai🐼 (@theehotgirlshit) 7 août 2022

Naturellement, l’oncle Clifford a arrêté Tina Snow flirtant avec Lil Murda dans un moment hilarant qui a montré à quel point elle est protectrice envers son rappeur boo.

“Avoir Tina Snow et Lil’ Murda sur la scène de Pynk était vraiment un rêve devenu réalité”, a déclaré Showrunner/Creator. Salle Katori dans un interview avec EO. “Dès que la saison 2 a été éclairée, j’ai commencé à écrire un rôle pour une célèbre rappeuse qui travaillait avec DJ Neva Scared et voulait un long métrage sur sa nouvelle chanson d’un nouveau rappeur sudiste à venir”, a déclaré Hall, ajoutant: “J’étais en priant pour que Megan puisse jouer ce rôle… ce qui est le plus beau, c’est à quel point elle est humble et travailleuse. Elle est venue super préparée pour ses scènes et la performance alors, bien sûr, cette reine a tué. J’étais juste en admiration devant elle.

La performance de Tina Snow a-t-elle été à la hauteur du battage médiatique? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur l’apparition de Meg en tant qu’invité.