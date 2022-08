Megan Thee Stallion applaudit à la dernière calomnie de Carl Crawford et J Prince de 1501 et veut juste son argent.

La saga de Megan Thee Stallion et de son ancien label 1501 se poursuit avec J Prince et Carl Crawford qui s’en prennent à nouveau à Meg et Roc Nation sur les réseaux sociaux. L’explosion peut sembler aléatoire, mais c’est loin d’être le cas, lundi, il a été rapporté que Megan Thee Stallion demandait 1 million de dollars de dommages-intérêts ainsi que sa relation avec 1501 pour être légalement résiliée. Bien sûr, il ne fallut pas longtemps avant que Carl Crawford et J. Prince ne se tournent vers les réseaux sociaux pour faire face à la situation.

Megan Thee Stallion fait exploser les dernières affirmations de Carl Crawford et J Prince de 1501.

Dans le dernier post Instagram de J Prince, il a une fois de plus décomposé la situation de Carl et Megan, puis a remis en question les pratiques de Roc Nation. Prince s’est également assuré de souligner que l’album de Megan devait toujours sortir en août et que la falsification présumée de 1501 avait quelque chose à voir avec sa sortie brutale.

Pendant des années, nous sommes restés silencieux alors que MTS et sa direction chez Roc Nation ont menti à propos de Carl Crawford et de son label 1501. La vérité est que Carl a découvert, développé et entièrement financé MTS au début de sa carrière, ce qui a conduit à un accord de distribution qui a changé sa vie avec 300 Entertainment. Depuis le premier accord de 1501 avec Megan, bien avant que MTS ne devienne un nom familier ; 1501 a généreusement accepté de donner à Megan 40% de ses BÉNÉFICES, ce qui est nettement plus que la redevance habituelle sur le disque qu’un nouvel artiste reçoit d’une maison de disques. Toute tentative de MTS ou RN de présenter un contrat qui fournit à un nouvel artiste inconnu 40 % des BÉNÉFICES du label comme inadmissible ou injuste est manifestement fausse et contraire aux coutumes ou aux normes de l’industrie de la musique. En fait, nous avons vu plusieurs contrats RN et RN verse à ses nouveaux artistes une redevance habituelle qui est nettement inférieure aux 40 % des PROFITS que 1501 a accepté de payer à Megan. Par conséquent, toute déclaration alléguant que le contrat de 1501 avec MTS est inadmissible est manifestement fausse et contraire aux faits ou à la coutume dans l’industrie de la musique et est faite avec l’intention spécifique d’induire en erreur et d’interférer avec les droits contractuels de 1501. En outre, MTS a constamment et intentionnellement violé son contrat 1501 en toute impunité pendant des années de manières trop nombreuses pour être énumérées ici – en concluant des accords incompatibles avec son contrat, en prétendant à tort publier des actions appartenant à 1501 – en omettant de notifier, de rendre compte , ou verser des revenus accessoires ; sortir des albums de prises et de matériel précédemment publié et prétendre à tort qu’elle est hors de son contrat-

et alléguant maintenant à tort que 1501 a divulgué son album alors que l’album était toujours destiné par Megan à sortir le 8/19 et où la fuite a en fait blessé 1501 autant, sinon plus que Megan, ce qui rend sa prétention spécieuse et absurde.

Megan Thee Stallion n’a pas perdu de temps pour répondre et a simplement dit aux deux hommes qu’ils devaient la battre au tribunal. De plus, Meg a abordé plusieurs sujets ou rumeurs suggestives de Carl. Y compris l’idée qu’elle n’était pas vraiment de Houston ou qu’elle n’a fait aucun travail avant de rejoindre 1501.

Discréditer le travail de Meg et de sa mère serait de la folie car Internet est éternel et son come-up est en 4K HDR pour que tout le monde puisse le voir. Tôt ou tard, les deux parties auront leur journée et leur cour et, espérons-le, les longs allers-retours sur les réseaux sociaux seront terminés.