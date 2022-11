Megan Thee Stallion fait exploser Drake pour les paroles sur le fait qu’elle a été abattue

Pour des raisons inconnues, un rappeur canadien a décidé de se moquer en désordre des allégations d’agression d’une femme sur son nouveau projet.

Hier soir, Drake et 21 Savage ont sorti leur album commun Sa perte et tout le monde s’est réuni autour du feu de camp des médias sociaux pour écouter. L’album a été immédiatement accueilli avec des éloges à cause du retour de Drake dans les bars de rap, mais lorsque les fans ont plongé profondément dans les paroles, ils ont remarqué qu’il avait dissipé plusieurs personnes et choses.

Inclus dans cette liste figuraient Adidas, les dîners hibachi, le mari de Serena Williams, Alexis Ohanian, qu’il a surnommé une “groupie”, et “op” Kanye West.

Il y avait une parole en particulier, cependant, qui a déclenché une tempête de contrecoups.

Megan Thee Stallion répond à Drake en insinuant qu’elle a menti sur le fait d’avoir été abattue

Dans la chanson “Circo Loco”, Drake a rappé un double sens intéressant impliquant le tournage de Megan Thee Stallion en 2020.

Megan a toujours soutenu que Tory Lanez était celui qui lui avait tiré une balle dans le pied, mais sans aucune preuve à l’appui du contraire, Drake et plusieurs autres continuent de la dépeindre comme une menteuse.

“Cette b *** ment sur le fait de se faire tirer dessus mais elle reste un étalon.”

De nombreux auditeurs ont pris les paroles alors que Drake insinuait que Megan avait menti sur le fait de se faire tirer dessus tandis que peu l’ont attribué à un jeu de mots sur les coups de bout à bout.

Dans l’heure qui a suivi, Megan Thee Stallion a eu vent de ce qui s’était dit et a exprimé sa frustration. Après avoir d’abord exprimé des doutes sur le fait que le bar la concernait…

elle a fait un tour de talon.

“Arrêtez d’utiliser mon tir pour avoir du poids b **** a ** n *****!” elle a tweeté. « Depuis quand c’est cool de plaisanter sur les femmes qui se font tirer dessus ! Vous n ***** surtout RAP n ***** ARE LAME!”

Megan a continué et a apparemment tiré sur tout le drame impliquant Kanye West et a noté à quelle vitesse les gens ont suggéré de se rallier autour de lui pour boycotter Adidas.

“Prêt à boycotter les chaussures et les vêtements, mais le chien s’en prend à une femme noire quand elle dit qu’un de vos potes l’a maltraitée. Et quand les faits mf sortiront, souvenez-vous de tous les h ** a ** rappeurs préférés qui se sont tenus derrière un **** qui a tiré sur une femme. “Les gens m’attaquent, vous y allez tous, je me défends maintenant, j’en fais trop… à chaque fois, ça ne finit jamais et cela ne s’est PAS produit jusqu’à ce que je sorte et que je dise que je me suis fait tirer dessus… vous n’êtes pas fwm ok cool f *** it bye.

Tory Lanez est actuellement assigné à résidence, mais cela ne l’a pas empêché de réagir indirectement aux paroles sur Twitter.

L’avocat de Megan The Stallion, Alex Spiro, est maintenant intervenu pour condamner le jeu de mots de Drake avec une déclaration officielle.

“Malgré les preuves irréfutables que Megan a été victime de violence armée, les ignorants continuent de soutenir son agresseur”, a déclaré Spiro dans un communiqué partagé avec Complexe.

Drake est une branche fidèle de l’arbre généalogique J Prince qui est actuellement dans une bataille juridique avec Megan dans son différend contractuel avec 1501 Entertainment. La connexion n’est clairement pas perdue pour Megan, mais bientôt les paroles et les opinions n’auront plus d’importance car le procès de Tory Lanez devrait commencer dans quelques semaines.