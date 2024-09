Megan Thee Stallion exprime son désir de collaborer avec Taylor Swift

Megan Thee Stallion vient d’exprimer son désir de travailler avec Taylor Swift !

Le Mamushi chanteur qui a récemment travaillé aux côtés du petit ami de la sensation pop et NFL star, Travis Kelce pour une publicité Pepsi, a révélé PERSONNES magazine comment elle aimerait travailler avec le Amoureux crooner.

« J’adore Taylor Swift et j’aimerais collaborer avec elle un jour », a-t-elle déclaré au média avec enthousiasme.

Le SIFFLEMENT Le rappeur a continué : « C’est aussi un étalon, c’est une grande fille. J’adore ça. Nous serions si mignons l’un à côté de l’autre. »

Derrière le contexte de Megan Thee Stallion, son nom de scène, se cache le fait que de nombreux hommes la désignent fréquemment comme un étalon.

En 2017, elle s’est entretenue avec Houstonia magazine, en disant : « Depuis que je suis plus jeune, probablement vers 15 ou 16 ans, j’ai toujours eu le même corps. Les gars plus âgés me disaient toujours : « Oh, tu es un étalon. » »

Tout au long de sa carrière, la musicienne lauréate d’un Grammy a collaboré avec de nombreux artistes de premier plan, dont Cardi B sur BongosAriana Grande et Doja Cat sur 34+35Beyoncé sur Sauvage Remix, Dua Lipa sur La tarte la plus sucrée et SZA sur Filles bizarres.

Dans les mises à jour récentes, Megan Thee Stallion a révélé la chanson intitulée Jeu Neva via ses plateformes de médias sociaux, une collaboration avec la star de la K-pop, RM de BTS.