Megan Thee Stallion étourdit en mini-robe sur la couverture de Forbes ’30 Under 30′ – Hollywood Life

Crédit d’image : RAMONA ROSALES POUR FORBES

Megan toi étalon est entré dans l’histoire le lundi 28 novembre en devenant la première femme noire à couvrir Forbes’ Numéro “30 Under 30” – et avait l’air impeccable en le faisant. La hitmaker “Savage”, âgée de 27 ans, a été stupéfaite dans une mini-robe orange moulante alors qu’elle posait dans une série de photos captivantes, qui peuvent être vues dans un diaporama qu’elle a partagé sur Instagram. Sur sa photo de couverture, ci-dessous, elle a souri à l’appareil photo avec un regard inquisiteur et une main sur son menton. Ses cheveux marron étaient coiffés dans la queue de cheval tendance mi-hauteur et mi-bas et elle accessoirisait avec des boucles d’oreilles en or et une bague en or.

Dans l’une des photos féroces qu’elle a partagées sur Instagram, Megan s’est penchée sur une table comme si elle dirigeait une réunion d’affaires sérieuse. Un clip vidéo qu’elle a inclus dans le carrousel l’a montrée se tournant vers la caméra et positionnant ses mains l’une sur l’autre, se terminant par une pose de pouvoir captivante. “Première FEMME NOIRE sur ta couverture de @forbes 30 under 30”, a-t-elle légendé le message. “vraie hotgirl s — t”.

Lors de son entretien de couverture avec Forbes, la native du Texas a exprimé son choc d’avoir décroché la couverture de la liste “30 Under 30”. “C’est vraiment difficile d’être le premier quelque chose en 2022, alors ah!” elle jaillit.

De plus, dans une interview d’accompagnement, elle a parlé des pressions qu’elle ressentait avec son deuxième album très personnel, Traumazine, sorti en août. « Cet album était vraiment personnel pour moi. C’est, comme, la première fois que je parle, vous savez, de choses que je ressens ou de choses que je traverse », a-t-elle expliqué (via Personnes). “Donc, cela m’a un peu rendu nerveux d’écrire beaucoup de ces chansons. Ça me rend nerveux d’interpréter certaines de ces chansons. Et j’étais un peu comme, ‘OK, je vais écrire ce truc et je vais juste le sortir.'”

La chanteuse de “Body” a également noté qu’elle “traite toujours ce que l’album ressent pour les autres” et a déclaré jusqu’à présent qu’elle avait reçu des commentaires positifs de la part des fans. “Cela m’a rendu heureux que la fois où j’ai décidé d’être vulnérable et de parler de quelque chose que je vivais, c’était l’un des favoris de tous mes fans, et je l’apprécie vraiment et ils m’ont mis à l’aise, comme si c’était OK pour ne pas être OK et c’est OK pour vous dire à tous que je ne vais pas bien”, a-t-elle déclaré, faisant référence à sa chanson “Anxiety”. La chanson parle de la façon dont elle gère son stress même pendant les pires moments de sa vie, y compris lorsque sa mère est décédée en 2019 des suites d’un cancer du cerveau.

Megan fait toujours face à des situations stressantes, car elle attend actuellement un procès pour commencer à l’impliquer avec la chanteuse Tory Lanez, qui se serait tiré une balle dans le pied à la suite d’une fête qui a mal tourné dans les collines d’Hollywood. Malgré cela, elle ne montre aucun signe de ralentissement. Elle se prépare à se lancer dans une tournée mondiale en 2023, travaille sur de nouvelles musiques et a décroché un accord avec Netflix pour créer une myriade de spectacles il y a un peu moins d’un an. “Je cours dur depuis 2019”, a déclaré Megan Forbes.