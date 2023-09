Megan Thee Stallion et Justin Timberlake n’ont eu aucun combat aux VMA

S’il y a une chose sur laquelle nous pouvons toujours compter aux VMA, c’est bien le drame entre un duo inattendu de célébrités.

Lors de l’émission de mardi soir, l’une des apparitions les plus attendues était celle de Megan Thee Stallion et Cardi B, qui ont interprété leur nouvelle collaboration, « Bongos ».

Mais leur performance n’a pas été sans controverse, même si les discussions n’ont rien à voir avec ce que le duo a réellement fait sur scène. Que ce soit avant ou après qu’elle soit montée sur scène avec Cardi B, un clip du flux en direct des coulisses de MTV montrait Meg apparemment en train de se disputer avec Justin Timberlake, qui est monté sur scène pour retrouver ses camarades du groupe NSYNC pendant le spectacle.

Alors qu’elle est entourée de monde dans les coulisses, on peut voir la rappeuse se faire retoucher son glam pendant que les membres du boys band passent devant elle. Timberlake sourit alors qu’il se penche pour lui dire quelque chose, mais quand Megan répond, elle pointe son doigt vers le chanteur puis se détourne, l’air visiblement agité. Un autre membre de NSYNC, Joey Fatone, poursuit également en disant quelque chose.

Un clip de cette interaction a été mis en ligne et les fans ont immédiatement commencé à se demander ce que Justin Timberlake avait dit qui avait tellement bouleversé Megan. Mais, même si les images suggèrent qu’il y a eu une grave altercation, une source en coulisses qui a été témoin de l’échange raconte Variété il n’y a eu « aucun combat ».

Au lieu de cela, la source suggère que l’attitude bouleversée de Thee Stallion n’était qu’une plaisanterie, bouleversée de ne pas avoir pu interagir plus longtemps avec le musicien.

« Il a dit : « C’est tellement agréable de vous rencontrer » et elle a répondu : « Non, non, ça ne compte pas, ça ne compte pas. Nous devons nous rencontrer correctement' », dit la source à propos de leur courte conversation. « C’était très mignon. »

Un deuxième témoin oculaire a ajouté : « Meg aime Justin. Elle disait : « Non, non, non, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. C’était leur première rencontre et elle était excitée.