La plus grande soirée de musique en était une pour les livres!

Du fabuleux tapis rouge à l’incroyable liste d’artistes, il est sûr de dire que les Grammys 2021 ont commencé et s’est terminé sur une bonne note. Et ce n’est pas parce que la cérémonie de cette année était différente du passé en raison de la pandémie de coronavirus en cours que cela n’était pas spectaculaire.

D’une part, les stars ont troqué leurs ensembles de pyjama confortables et leurs pantalons de survêtement surdimensionnés pour des ensembles plus scintillants et glamour. Chanteur country Mickey Guyton, Maren Morris, SA et plus ébloui dans des regards aveuglants qui scintillaient de la tête aux pieds.

Les célébrités ont également offert aux fans de la culture pop des designs spectaculaires et extravagants.

Un exemple concret? Debi Nova s’est présenté et s’est présenté vêtu d’une création rose plus grande que nature de George Chakra qui présentait un train ondulé, un motif floral vibrant et une structure haute-basse unique. Elle a attaché son lewk avec des talons sandales Sophia Webster.

Étalon Megan Thee fait une entrée spectaculaire avec une robe orange vif et audacieuse de Dolce & Gabbana. Mis à part la couleur électrisante, l’arc massif du design dans le dos et la fente à hauteur des cuisses le rendaient encore plus époustouflant.