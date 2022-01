Megan Thee Stallion et Charlie Puth se préparent à faire monter la température dans Doritos & Cheetos Super Bowl Ad

Le Super Bowl LVI sera « Flamin’ Hot », grâce à Megan Thee Stallion et Charlie Puth. Dans le premier regard sur la publicité de Doritos & Cheetos, les stars de la musique découvrent à quel point la publicité va devenir folle.

Megan toi étalon ne joue pas au Super Bowl LVI Halftime Show, mais elle pourrait voler la vedette, grâce à la publicité conjointe du Super Bowl de Doritos et Cheetos. Et, tout comme la façon dont chaque spectacle de mi-temps a un artiste surprise, Charlie Puth est à bord pour aider la marque avec leur spot Big Game… avec toute une ménagerie de bêtes. Dans l’un des teasers de la publicité, Meg s’approche de sa bande-annonce tout en dégustant les nouvelles puces Flamin ‘Hot Cool Ranch de Doritos, pour découvrir qu’elle est verrouillée. Après avoir tiré sur la porte, elle se déverrouille et la main d’un paresseux se tend lentement, juste pour faire tomber sa plaque signalétique !

« Excuse-moi! » a demandé Megan, devenant elle-même un peu « flamin’ hot ». Ce n’est pas mieux pour Charlie. Après avoir marché jusqu’à sa caravane – tout en montrant des talents de beatbox fous – Charlie découvre que quelqu’un ou quelque chose est entré par effraction. Les nombreux indices de qui aurait pu le faire sont les nombreuses empreintes de pattes différentes sur les meubles. Il semble que quelqu’un soit entré dans ses sacs de Doritos et Cheetos Flamin’ Hot Crunch pendant son absence.

Megan a laissé entendre aux fans qu’elle aurait affaire à des costars exotiques dans le premier aperçu de la publicité. Après s’être présentée sur le plateau, elle est accueillie par un membre du personnel qui lui demande si elle a des allergies. « Vous savez, comme les chats, les chiens? » « Non », dit le rappeur « Thot Sh-t ». « Et le cerf ? demande le travailleur, laissant Meg confuse. « Et le renard ? Ours? Buffles d’eau? Et un paresseux ? L’AP évoque même les paresseux – « Allergies aux paresseux? » – avant de demander si Megan est à l’aise avec les crocodiles. « Un croco-quoi ?

Le Super Bowl 2022 marque la première fois que Frito-Lay fait la promotion de deux marques de collations dans une seule publicité. Cependant, la société mère de Frito-Lay, PepsiCo, a fait quelque chose de similaire en 2018. L’entreprise a recruté Pierre Dinklage, avec l’aide de Busta Rimes, pour cracher du feu après avoir consommé du Doritos Blaze. Dans la seconde moitié du spot, Morgan FREEMAN, avec l’aide de Missy Elliot, a relaxé sa compétition après avoir goûté à MTN DEW Ice.

PepsiCo est sur le point d’avoir sa plus grande projection de Super Bowl à ce jour. En plus du spot conjoint Cheetos-Doritos, Lay’s revient au Super Bowl avec sa première publicité depuis 2005 (et une qui présente Seth Rogen et Paul Rudd.) En plus de cela, le Pepsi Halftime Show en sera un pour tous les âges puisqu’il présente Mary J. Blige, Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, et Kendrick Lamar. Tout se passe le 13 février, alors assurez-vous d’avoir beaucoup de collations Flamin ‘Hot à portée de main.