En 2018, la star montante du rap a signé avec 1501 avec un accord « inadmissible ». Lorsqu’elle a signé avec Roc Nation de Jay-Z avec un accord de gestion en 2019, elle a finalement trouvé de « vrais avocats » qui ont révélé que les termes de l’accord étaient « fous ».

Megan a affirmé en mars 2020 que lorsqu’elle avait tenté de renégocier son contrat, ils avaient bloqué la sortie de son album. Suga. C’était quelques mois seulement après qu’elle ait rejoint la direction de Roc Nation et qu’elle ait emmené avec elle le directeur des opérations de 1501, T. Farris. La gagnante d’un Grammy a accusé 1501 d’avoir pris sa musique en otage en guise de représailles.

« Je n’étais pas contrarié [with 1501] parce que je pensais : « Tout le monde est cool, nous sommes tous une famille » », expliquait-elle à l’époque, s’attendant à un réexamen amical de son contrat.

« ‘C’est cool, c’est sympa… Laisse-moi juste te demander [them] renégocier mon contrat. Alors maintenant, ils disent à cette salope qu’elle ne peut pas laisser tomber de musique. C’est vraiment juste un jeu gourmand. Tu es en colère parce que je ne veux pas m’incliner, me retourner comme une petite salope, et tu ne veux pas renégocier mon contrat.