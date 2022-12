Megan Thee Stallion donne un témoignage émouvant à Tory Lanez: “J’aurais aimé qu’il me tire dessus et me tue” – National

Megan Thee Stallion a passé quatre heures émouvantes à la barre, témoignant mardi dans le procès de Tory Lanez, qui a été accusé d’avoir tiré sur le rappeur populaire après une fête à Los Angeles en 2020.

La Sauvage La rappeuse, de son vrai nom Megan Pete, a fourni un récit détaillé de la fusillade présumée, qui lui a laissé des fragments de balle dans les pieds.

Alors qu’elle était vêtue d’un élégant costume violet, Pete, 27 ans, a déclaré à la salle d’audience qu’elle regrette d’avoir parlé publiquement de la fusillade.

Lire la suite: Lire la suite Stephen ‘tWitch’ Boss, ancien DJ d”Ellen’ et star de ‘SYTYCD’, est mort à 40 ans

“J’aurais aimé qu’il me tire dessus et me tue si j’avais su que j’allais devoir subir cette torture”, a déclaré Pete à propos du rappeur canadien Lanez, dont le vrai nom est Daystar Peterson.

L’histoire continue sous la publicité

La fusillade a eu lieu après que Pete, Peterson, le garde du corps de Peterson et l’ancienne amie de Pete, Kelsey Harris, aient quitté une fête au domicile de Kylie Jenner à Los Angeles en juillet 2020. Pete a témoigné qu’une dispute entre elle et Peterson avait provoqué la fusillade.

Pete a affirmé que Peterson, 30 ans, était bouleversée parce qu’elle avait demandé à quitter la fête de Jenner plus tôt. Lorsque Peterson aurait révélé à Harris que Pete et Peterson avaient eu une relation sexuelle, la situation s’est aggravée, a-t-elle déclaré. Elle a témoigné que Peterson avait qualifié les deux femmes de mot désobligeant et avait commencé à se chamailler au sujet de leur carrière musicale.

Lorsque Pete a demandé à sortir du véhicule, elle a affirmé que Peterson avait tiré un coup de feu alors qu’elle s’éloignait et a crié “Danse, b—h!”

Lire la suite:

Peterson a nié avoir tiré sur Pete. Au lieu de cela, son avocat George Mgdesyan a déclaré au tribunal de Los Angeles qu’une dispute jalouse entre Pete et Harris avait inspiré la fusillade. Bien que Mgdesyan n’ait pas dit que Harris avait tiré sur Pete (une théorie de longue date parmi les fervents partisans de Peterson), il a affirmé que l’ADN de Peterson n’avait pas été trouvé sur l’arme.

Peterson a été accusé d’agression avec une arme à feu, de possession d’armes illégales et de décharge négligente d’une arme à feu. S’il est reconnu coupable, le rappeur né à Brampton, en Ontario, risquera plus de 22 ans de prison.

Tout en retenant ses larmes, Pete a été interrogé par le procureur du comté Kathy Ta et Mgdesyan.

L’histoire continue sous la publicité

Ta a montré la salle d’audience images de la caméra corporelle de la police de Pete boitillant sur les pieds ensanglantés d’un véhicule noir. Elle est vue plus tard à l’arrière d’une ambulance, pleurant abondamment.

À la mode maintenant Subaru rappelle près de 14 000 véhicules au Canada en raison d’un risque potentiel d’incendie

L’ARC devrait avertir les Canadiens qui demandent des prestations du risque de récupération: chien de garde À la mode maintenant Stephen ‘tWitch’ Boss, ancien DJ d”Ellen’ et star de ‘SYTYCD’, est mort à 40 ans

Carte de Noël 2022 du prince William et de Kate Middleton : les enfants ont tous grandi





0:52

Golden Globes 2023 : House of Dragon, The Crown nominés pour la meilleure série télévisée dramatique

Vidéo précédente



Vidéo suivante





“Je n’arrive pas à croire que je doive venir ici et faire ça”, a déclaré Pete à la barre des témoins.

Après la fusillade, Pete a affirmé que Peterson lui avait offert, ainsi qu’à Harris, 1 million de dollars chacun pour ne pas signaler la fusillade à la police, selon le Los Angeles Times.

Pete était initialement resté silencieux sur la fusillade. Elle a témoigné mardi que les meurtres de George Floyd et Breonna Taylor l’ont mise, une femme noire, en danger de parler au LAPD.

Peterson a ensuite été arrêté sur une accusation d’armes dissimulées.

L’histoire continue sous la publicité

Lire la suite:

Lorsque Pete a finalement signalé Peterson à la police, elle n’a pas révélé qu’elle et le rappeur avaient eu une relation sexuelle. Mardi, c’était la première fois que Pete confirmait publiquement qu’elle et Peterson avaient été intimes.

Lorsque Mgdesyan a demandé à Pete pourquoi, elle a répondu: “Comment pourrais-je partager mon corps avec quelqu’un qui me tirerait dessus?”

On ne sait pas si Peterson témoignera lors du procès, qui devrait durer huit jours.

Toujours en 2020, Pete a pris la parole lors d’un livestream Instagram et a publiquement accusé Peterson de lui avoir tiré dessus. L’accusation a jeté de l’essence sur les flammes de spéculation déjà existantes parmi les fans de hip-hop sur les réseaux sociaux.

Depuis, deux camps distincts pro-Pete et pro-Peterson se sont formés à la fois en ligne et hors ligne.

Lire la suite:

Au tribunal mardi, Pete a déclaré que la réaction du public à ses affirmations était de la “torture”. Elle a spécifiquement fait référence à la pléthore de rappeurs masculins qui se sont rangés du côté de Peterson.

Même Drake a fait référence au tournage dans la piste 2022 Circo Locooù il a laissé entendre qu’il ne croyait pas aux affirmations de Pete.

L’histoire continue sous la publicité

Dans la chanson, Drake rappe : “Cette salope ment sur le point de se faire tirer dessus, mais elle est toujours un étalon / Elle ne comprend même pas la blague, mais elle sourit toujours.”

À l’extérieur de la salle d’audience, un groupe de fans a été vu avec des pancartes, des bannières et des t-shirts «Nous sommes avec Megan».

Les partisans se rassemblent pour soutenir Megan Thee Stallion à l’extérieur du palais de justice. Stallion dont le nom légal est Megan Pete, témoignera dans le procès du rappeur Tory Lanez pour l’avoir prétendument abattue le mardi 13 décembre 2022 à Los Angeles.

Getty Images



“Toute cette situation dans l’industrie est comme un club de grands garçons”, a déclaré Pete. “Comme je le dis à l’un de vos amis, maintenant vous êtes tous sur le point de me détester.”