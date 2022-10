Megan Thee Stallion dîne avec le casting de ‘SNL’ avant l’hébergement

The Hottie a atterri… Megan The Stallion a été photographiée exhibant ce body-ody-ody à New York cette semaine avant qu’elle ne fasse double office d’animatrice et d’invitée musicale pour “Saturday Night Live” ce samedi 15 octobre.

Megan Thee Stallion partage son premier aperçu de l’apparition de l’invité “SNL”

Mardi, Megan a été photographiée dans un chandail moulant alors qu’elle arrivait à un dîner des acteurs et de l’équipe de “SNL”.

La petite fille est si belle en marron. Et ces grandes belles boucles rebondissantes!

Sis donnait tous les angles. Nous aimons ça. Quelle est votre photo préférée de la soirée de Meg ?





La populaire émission de variétés de fin de soirée a publié mercredi un clip pour l’un des sketchs de Meg. Le clip présente Megan et l’actrice de “SNL” Sarah Squirm, Sarah surprenant Megan en la surveillant dans le marié vert. Rebondissement de l’intrigue cependant – Sarah ne porte aucun vêtement ! Et il s’avère qu’elle s’est promenée bucky nekked toute la journée et Meg est la première à souligner que son WAP est exposé. Découvrez-le ci-dessous :

LMAO @ DAB au lieu de WAP. Pensez-vous que l’apparition de “SNL” de Megan sera un succès ?

SNL a fortement promu l’épisode et nous ne pouvons pas dire que nous les blâmons !

L’audience devrait certainement être en hausse pour l’apparition de Megan.