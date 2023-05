Megan Thee Stallion dévoile deux figurines de cire Madame Tussauds

Quoi de mieux qu’un étalon ? Trois! Megan toi étalon et son nouveau Madame Tussaud les figures de cire apportaient suffisamment de chaleur pour faire fondre le musée.

Les derniers ajouts à Madame Tussauds ont obtenu l’étalon « ahh! » d’approbation lorsque Meg a révélé ses deux nouvelles figures de cire. Le célèbre musée n’a pas manqué d’immortaliser la star imparable avec non pas un mais deux sosies. Meg était en admiration lorsqu’elle a dévoilé ses personnages de cire samedi : « Je veux m’embrasser ! »

Comme l’a dit la collègue du rappeur Houston « Savage » Beyoncé : « Si vous voulez voir de vrais *ss, bébé, voici votre chance ! » Meg a donné aux deux personnages l’inspection Hot Girl, s’émerveillant des mêmes belles caractéristiques et des nombreux atouts qui nous obsèdent.

« Je suis content de tout ce que je vois ! Les poils de bébé tuent. Le *ss ! La taille : arrachée. Les lèvres! C’est incroyable », a déclaré Meg à propos de la version habillée pour elle Bonnes nouvelles couverture de l’album.

La figurine de Las Vegas est un hommage au premier album acclamé par la critique de Megan Thee Stallions Bonnes nouvelles. Elle tue dans une combinaison blanche en papier journal avec un chapeau de cowboy et des gants assortis.

Madame Tussauds reconnaît Megan Thee Stallion comme une rappeuse primée, une star historique et une philanthrope

La figure du musée new-yorkais de Meg « a corsé cela, l’a mangé et l’a rendu » dans un bikini à diamants donné, un chapeau de cowboy, des gantelets et un tour de cou assortis, selon Madame Tussauds. Elle a fait l’éloge de tout, des seins aux paquets de 30 pouces sur son jumeau scintillant servant de body-ody-ody.

« Maintenant, je vois ce que vous voyez. Je vois pourquoi les garçons deviennent fous. Ce sont peut-être les personnages les plus sexy ici, je ne sais pas », a plaisanté Megan.

Depuis l’ascension fulgurante de Meg au statut de star, elle a remporté trois Grammys, neuf prix BET et des Billboard Music Awards consécutifs «Top Rap Female Artist». En tant que philanthrope, elle a fait don de bourses à ses fans et a lancé le santé mentale inclusive Ressource www.badbitcheshavebaddaystoo.com. L’année dernière, elle est entrée dans l’histoire en tant que première femme noire sur la couverture du numéro Under 30 de Forbes.

« Je pense que lorsque les Hotties verront cela, elles se sentiront tellement inspirées. Ils ont littéralement pu me voir du freestyle au bar ordinaire en haut de la rue jusqu’à maintenant nous avons des figures de cire, ma fille ! le triomphant Traumazine dit le rappeur. « Je veux juste dire merci beaucoup parce que je savais que j’étais cette salope, mais maintenant je peux me voir en personne ? Et ce n’est pas dans le miroir ? Je sais que je suis mignon maintenant ! Vous feriez mieux de ne plus me traiter de moche ! ajouta-t-elle en riant de ses ennemis.

Il a fallu six mois à 20 artistes pour recréer les versions de cire étonnamment précises de Meg. L’équipe de Madame Tussauds a pris plus de 200 mesures et des échantillons de couleurs assorties de ses yeux, de ses cheveux et de sa peau. Comme elle l’a noté lors de la révélation, chacun a placé individuellement des sourcils et des cils en cheveux humains.

« Nous n’aurions pas pu espérer plus de « bonnes nouvelles » que l’ajout non pas d’une mais de deux figurines de cire Megan Thee Stallion dans nos attractions de Las Vegas et de New York », a déclaré Matthew Clarkson, responsable du marketing chez Madame Tussauds. « Tout le monde ici à Madame Tussauds aime sa musique, sa confiance, son style et son pouvoir de star qui inspire tant de gens. »

Les fans peuvent voir la figurine de Las Vegas de Meg et l’étalon argenté de 10 pieds par eux-mêmes à partir du 20 mai. Sa figurine de New York sera disponible au public à partir du 1er juin.

Que pensez-vous des nouvelles figures de cire de Megan Thee Stallion chez Madame Tussaud ?