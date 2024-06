Megan Thee Stallion devient émue pendant le spectacle et répond aux haineux sur X

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Alors que les victoires continuent de s’accumuler pour Megan Thee Stallion, il y a encore ceux qui cherchent à la faire tomber. Meg a poursuivi sa tournée d’été Hot Girl ce week-end et elle a semblé devenir visiblement émue lors de sa performance à l’Amalie Arena de Tampa en Floride.

Des images ont fait surface du concert de samedi soir (8 juin) de Megan en train de s’étouffer, avec l’instrumental de son single « Cobra » en plein essor. Dans une vidéo capturée par des fans, la triple gagnante d’un Grammy secoue la tête, évente son visage et tente de se ressaisir alors que les voix commencent à jouer. Le morceau sur le thème du serpentine montre Thee Stallion parler de sa résilience et de ses jours les plus sombres.

« Je m’effondre et le monde entier me regarde / Mais le pire, c’est vraiment qui me regarde / Chaque nuit, je pleure, j’ai failli mourir / Et personne de près n’a essayé de l’arrêter », rappe-t-elle sur la chanson.

Plus tôt samedi, Megan Thee Stallion s’est adressée à ceux qui cherchaient à la faire tomber tout en menaçant que ce serait la dernière fois qu’ils joueraient avec elle.

« C’est vraiment dingue de voir comment vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour me faire du mal quand vous me voyez gagner, » elle a tweeté. « Vous allez trop loin, Fake a- s-t. Sache juste qu’aujourd’hui était ton dernier jour à jouer avec moi et je le pense vraiment.

Bien que Meg n’ait pas précisé à qui elle s’adressait à son commentaire, les fans pensent qu’elle parlait d’une prétendue sex tape générée par l’IA qui aurait fait surface sur les réseaux sociaux.

« Ne pas aimer Megan thee Stallion, c’est bien, mais créer une sextape IA est tout simplement diabolique et ignoble », une personne a écrit. « Les gens aiment vraiment faire des conneries comme celle-ci. »

Un autre a ajouté : « Ils ont créé une fausse vidéo d’IA de Megan Thee Stallion dans une ‘sex tape’. J’espère qu’elle poursuivra en justice tous les fans délirants et tordus qui poussent toujours la merde trop loin simplement parce que vous n’aimez pas quelqu’un…. »

Panneau d’affichage a contacté les représentants de Megan Thee Stallion pour commentaires.

Le spectacle continue pour le joueur de 29 ans. La tournée estivale Hot Girl de Meg se poursuit cette semaine avec des concerts à la Nouvelle-Orléans avant de retourner au Texas pour un rendez-vous à Austin, puis deux concerts dans sa ville natale à Houston au Toyota Center.

MTS prend de l’ampleur à l’approche de son MÉGANE album, dont elle a annoncé qu’il devrait arriver le 28 juin.

Regardez le clip de sa performance émotionnelle ci-dessous.