Megan Thee Stallion confirme qu’elle sort avec le rappeur Pardison Fontaine

Megan Thee étalon a une nouvelle spécialecorps dans sa vie.

L’artiste « Hot Girl Summer », née Megan Pete, a partagé la nouvelle qu’elle sortait avec le rappeur Pardison Fontaine dans un Instagram Live du 19 février. Appelant Pardison son « boo » et « petit ami », elle a jailli, « je l’aime vraiment. »

La jeune femme de 26 ans a également pris le temps de défendre son nouvel homme des haineux, en disant: « Je n’aimais pas ce qu’ils essayaient de dire à propos de Pardi parce qu’il est si calme et si gentil. Il est si parfait et il ne le ferait pas. n’importe quoi pour me blesser. Juste pour que vous le sachiez. «

Quand un commentateur a suggéré qu’en tant que «fille chaude» autoproclamée, elle ne devrait pas «se moquer» de son mec, elle a applaudi, disant qu’elle «n’avait jamais dit que les filles chaudes ne pouvaient pas avoir de petit ami».

Le sentiment est certainement réciproque. Le 19 février, Pardison a partagé un Instagram diaporama de sa surprise de la Saint-Valentin à Megan, qui comprenait un jet privé rempli de roses, un menu à plusieurs plats comprenant tout: crevettes, homard et macaroni au fromage, champagne sur glace et une chambre d’hôtel remplie de pétales de roses et de ballons. Il a écrit dans la légende, « QUELQUES FOIS, VOUS FAITES LE PLUS ».