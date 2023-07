Megan Thee Stallion clôture le festival ESSENCE 2023

Le dernier jour d’ESSENCE Fest était en feu grâce à une certaine bombasse de H-Town qui a secoué un tas sain de ses fessiers de fille chaude.

Megan Thee Stallion a clôturé le Festival de la culture ESSENCE ™ 2023 présenté par Coca-Cola® en parcourant un mélange de succès allant de son 2018 Tina Neige EP pistes jusqu’en 2022 Traumazine.

Après avoir ouvert avec « Her », Meg a parlé directement à la foule de chaudasses qui ont lutté contre la circulation et les températures torrides pour la voir brûler la scène.

« Vous savez que je viens de Houston mais j’adore venir à la Nouvelle-Orléans, je suis prêt à manger, je suis prêt à me secouer le cul, je suis prêt à me présenter au Motherf *** g Essence Festival ! » a déclaré Megan à la foule bondée au Caesars Superdome de NOLA.

« Maintenant, mesdames, êtes-vous prêtes à faire éclater votre merde rapidement ? Parce que c’est un putain d’été chaud pour les filles. Nous ne donnons pas aux négros aucune seconde chance, nous nous sentons nous-mêmes, nous nous aimons, et juste pour vous faire savoir, nous n’avons pas besoin de vous tous, nous vous voulons tous mais nous n’avez pas besoin de vous tous », a-t-elle ajouté. « J’aime les garçons chauds, mais ça pour les filles chaudes! »

À la manière traditionnelle de Megan, elle a également eu un moment où elle a amené des fans sur scène pour une session de twerk et trois groupes différents de filles ont applaudi « Do It On The Tip ».

Dans une tournure surprise, l’autoproclamée « free a ** motherf ***er » Janelle Monaé est également montée sur scène tout juste après sa performance ESSENCE qui a fait la une des journaux et a encouragé les filles à continuer.

Meg a poursuivi son spectacle en frappant huit temps avec ses danseurs alors qu’elle rappait « Freak Nasty », « Simon Says », « Megan’s Piano », « Big Ole Freak » et « Cry Baby ».

La performance de Meg est venue après qu’un certain hitmaker qui était « Made In Lagos » soit monté sur scène.

Appuyez sur le flip pour voir ce que vous avez manqué d’autre lors du concert du festival ESSENCE de dimanche.