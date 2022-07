Megan Thee Stallion appelle Yung Miami sa petite amie dans une vidéo coquine

Yung Miami a peut-être rendu publique sa relation avec Diddy, mais cela ne signifie pas que Megan Thee Stallion tombe sans se battre.

Dans une vidéo publiée sur Instagram vendredi soir, le rappeur de City Girls Yung Miami et la fille chaude certifiée Megan Thee Stallion devenaient très confortables alors qu’ils parlaient de combien ils s’aimaient.

Miami a partagé le clip sur ses histoires IG, se serrant contre Megan alors qu’elle tenait fermement l’arrière de Miami. Dans la vidéo, Meg a plaisanté en disant que Yung Miami était sa petite amie, “vraiment mauvaise”, faisant référence à ce que la City Girl a dit lorsqu’elle a annoncé qu’elle et Diddy avaient admis qu’ils étaient un couple.

Bien sûr, Megan a également plaisanté en disant qu’elle était “bouleversée” par le fait que sa “petite amie” était dans une autre relation.

« Tu as un homme ? » Meg a parlé de sa réaction lorsqu’elle a appris la nouvelle. Mais, tout était amusant et amusant alors que Miami continuait de caresser le visage de Megan, et les deux riaient de tout cela.

Lorsqu’elle a posté la vidéo, Yung Miami a écrit: “Ma petite amie t’aime @theestallion.”

Comme les fans de ces deux-là le savent déjà, ce n’est pas la première fois que nous les voyons devenir super dragueurs.

L’année dernière, après les BET Awards, Meg et Miami ont été aperçus en train de partager un bref baiser passionné tout en sirotant un verre lors d’une after à Los Angeles.

Ce PDA est arrivé quelques mois après avoir fait la une des journaux pour avoir échangé des tweets séduisants en avril 2021, faisant savoir au monde à quel point ils s’aiment.

“J’étais trop timide pour lui dire en personne. Mais @ YungMiami305, je veux sortir avec », a tweeté Thee Stallion à l’époque. Yung Miami a répondu: “Je te voulais aussi, alors quoi de neuf?”

Blague ou pas, ces deux-là s’amusent clairement beaucoup ensemble… et on ne s’en plaindra certainement pas !