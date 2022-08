Megan Thee Stallion ajoute 1 million de dollars de dommages et intérêts à Label War

Megan Thee Stallion a ajouté des dommages-intérêts dans une nouvelle plainte modifiée contre son label, 1501 Certified Entertainment.

Le rappeur “Pressurelicious” demande à un tribunal du Texas d’intervenir et de mettre fin à sa relation “torturée” avec le label de Houston, affirmant que son nouvel album Traumazine remplit le quota de son contrat d’enregistrement “inadmissible” avec 1501. De plus, pour la première fois, Meg demande 1 million de dollars de dommages et intérêts après qu’un premier procès intenté en février n’a demandé qu’une réparation non monétaire.

Selon des rapports de Pierre roulantedans une nouvelle plainte modifiée déposée à la fin de la semaine dernière, la rappeuse et ses avocats demandent à un juge du comté de Harris de déclarer que Traumazineson album sorti le 12 août, et Quelque chose pour toi chaudassessorti en octobre 2021, “les deux constituent un” album “tel que défini dans l’accord d’enregistrement des parties”, et donc Megan “a satisfait à toutes les périodes d’option” dans son contrat signé en 2018.

Megan est impliquée dans une âpre bataille juridique avec 1501 Certified Entertainment depuis des années, remontant à mars 2020. Elle a été très publique sur son désir de se retirer du contrat qu’elle a signé avec le label indépendant, qui appartient par l’ancien joueur de baseball professionnel Carl Crawford.

En réponse, Crawford et 1501 ont constamment repoussé, affirmant Quelque chose pour toi chaudasses est moins qu’un “album” pour diverses raisons et ne compterait pas dans son quota de contrat. Ils ont également affirmé que la rappeuse de Houston devait encore au label “plusieurs millions” de ses autres efforts, notamment les tournées, les mentions, le merchandising et le jeu d’acteur.

Le label fait également valoir que Meg semblait parfaitement satisfaite de sa représentation jusqu’à ce qu’elle embauche Roc Nation comme société de gestion en septembre 2019, alléguant que Roc Nation a suscité «l’acrimonie» parce qu’elle voulait remplacer 1501.

Thee Stallion doit être déposé en personne à la mi-octobre, bien que la découverte de l’affaire ne soit pas prévue avant l’année prochaine, ce qui signifie qu’un procès n’est pas prévu avant mai 2023. Donc, malheureusement pour Meg, c’est loin d’être terminée.