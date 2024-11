Megan Thee Stallion admet avoir menti à Gayle King et avoir eu des relations sexuelles avec Tory Lanez

César McDowellPDG d’Unite the People, le cabinet d’avocats à but non lucratif qui représente Tory, a déclaré à TMZ… « Le fait que Megan ait menti sur sa relation sexuelle avec Tory fait évidemment d’elle un témoin peu fiable. Si quelqu’un ment devant des millions de personnes, comment peux-tu faire confiance à ce qu’ils disent à un autre moment ? »