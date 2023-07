Megan The Stallion assigne à comparaître l’ex-petit ami de l’ancienne meilleure amie de Kelsey

Megan toi étalon prévoit d’assigner Darien Smith, Kelsey Harris’ ex-petit ami, qui travaillait pour 1501 Certified Entertainment.

Le chanteur de « Savage » cherche à déposer Darien Smith avant son prochain procès avec son ancien label, Radar rapports. Elle pense que l’exécutif dispose d’informations précieuses qui peuvent l’aider dans son cas.

Les documents judiciaires Radar obtenu révèlent que le Hottie a répondu aux affirmations de 1501 Entertainment selon lesquelles l’ex de Kelsey n’était pas employé par le label.

Kelsey et Megan étaient des amis de longue date jusqu’à ce que la nuit de la fête à la piscine de Kylie Jenner se termine par l’abattage de Houstanite. chanteuse canadienne Tory Lanez a été reconnu coupable de l’agression et attend maintenant sa condamnation. Immédiatement après l’incident, des tensions se sont créées en ligne entre eux. Ils se seraient séparés parce que Kelsey n’aurait pas dit publiquement que Tory avait tiré sur sa meilleure amie et que le chanteur de « Captain Hook » n’avait pas effacé le nom de Kelsey.

Après l’incident traumatisant, Megan affirme que 1501 dirigeants de label ont convaincu Kelsey de sortir un morceau diss contre elle pour ternir son nom, sa réputation et sa crédibilité. La diplômée pense que Darien a des connaissances de première main qui seront utiles lorsque son procès commencera le 7 août.

Megan affirme que l’équipe 1501 refuse de rendre Darien disponible pour la déposition. L’entreprise, avec le chef de label Carl Crawforda nié avoir conspiré avec Kelsey sur la chanson diss.

L’étiquette affirme en outre: « Les allégations selon lesquelles 1501 aurait » collaboré de manière malveillante « à une » campagne visant à dénigrer [Megan]» sont aussi ridicules que [Megan’s] refus d’écouter 1501 quand il lui a dit il y a longtemps qu’elle cherchait le mauvais Darien Smith.

1501 et Megan Thee Stallion débattent pour savoir si l’ex de Kelsey Harris, Darien Smith, était vraiment un employé du label

1501 nie avec véhémence que le petit ami de Kelsey y ait jamais officiellement travaillé. Le label a affirmé qu’il travaillait avec 1501 artistes, mais il n’avait d’accord contractuel avec personne.

Le label de Houston affirme que Meg cible la mauvaise personne car ils ont en fait employé un homme du nom de Darrian Smith. Jouent-ils à des jeux ou est-ce que Meg a le mauvais gars? Selon un nouveau dossier de l’équipe juridique de Megan, elle délivrera une assignation directement à Darien pour recevoir sa déposition au lieu de passer par 1501 pour la programmer. La rappeuse « Sweetest Pie » dit qu’elle a passé au peigne fin plusieurs documents indiquant que l’ex-amant de Kelsey était un employé de 1501, c’est pourquoi elle a d’abord tenté de programmer la déposition de Darien par l’intermédiaire de l’entreprise. En février, Carl a publié un message public excuses à Megan, déclarant qu’il « ne mentionnera plus jamais son nom » après l’avoir trollé en collaborant avec Tory Lanz. La rappeuse et ancienne joueuse de la MLB se renforce depuis 2019. Cela a commencé lorsque Megan a signé un accord de gestion avec Roc Nation de JAY-Z, laissant apparemment 1501 dans le noir. Quelques mois plus tard, elle a poursuivi son label, qui à son tour l’a empêchée de sortir de la musique. Comme signalé en avril, la fille au nom de cheval a affirmé que Carl accumulait des fonds sur les comptes de l’entreprise sans la payer.