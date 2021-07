Megan Rapinoe sur les espoirs olympiques de l’USWNT: c’est « faire ou mourir »

Les espoirs olympiques de l’équipe de football féminin des États-Unis ont atteint le « mode faire ou mourir » après leur défaite surprise 3-0 contre la Suède lors de leur match d’ouverture, Megan Rapinoé a dit.

La défaite de l’USWNT mercredi a brisé une séquence de 44 matches sans défaite, mais l’équipe la mieux classée au monde peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale et un match pour les médailles. Aux Jeux olympiques de Pékin 2008, les États-Unis se sont inclinés 2-0 face à la Norvège lors du premier match avant de remporter l’or.

Lors de la défaite d’ouverture contre la Suède, Rapinoe a déclaré: « Je pense que nous avons juste un peu pris la tête.

« Nous allons évidemment regarder un film et tout ça, mais vous perdez des points au début d’un tournoi et maintenant vous êtes en quelque sorte en mode do or die. Vous devez donc gagner des points, sinon nous allons rentre vite, et tu ne veux pas faire ça. »

Avant Presse Christen a déclaré: « Nous avons eu une longue série de victoires et je pense que nous n’avons pas eu beaucoup de matchs où nous avons dû revenir.

« Je pense que c’était vraiment bien d’avoir ce match. En 2008, nous avons perdu notre premier match et l’équipe a remporté l’or. Je pense donc que maintenant nous voyons cela comme une opportunité d’apprentissage. Et le message est déjà » Attention, mettez c’est derrière nous, prochain match. Il n’y a pas de temps dans un tournoi comme celui-ci pour s’attarder. »

Il s’agissait de la première défaite des États-Unis depuis janvier 2019, lorsque l’équipe s’était inclinée 3-1 face à la France au Havre. Les États-Unis ont remporté la Coupe du monde cet été-là.

Les Américains sont en lice pour leur cinquième médaille d’or au classement général, plus que toute autre nation, dans un sport apparu pour la première fois aux Jeux olympiques de 1996. Ils visent à être la première équipe féminine à remporter un titre olympique après une Coupe du monde.

Les États-Unis n’ont pas remporté de médaille aux Jeux de Rio de Janeiro après avoir été évincés en quarts de finale par la Suède. Et les Suédois ont fait match nul 1-1 contre les Américains en avril, la seule non-victoire de l’équipe cette année.

Les États-Unis passent à Saitama, où ils affronteront la Nouvelle-Zélande samedi alors que la phase de groupes se poursuit.

Défenseur Tierna Davidson a déclaré jeudi que le vétéran Kelley O’Hara rassemblait l’équipe avant le match de samedi.

« Elle était comme: ‘Nous n’avons pas le choix. Nous devons sortir le prochain match et nous devons être absolument impitoyables.' », a déclaré Davidson. « Donc je pense que c’est ce que tout le monde a en tête en ce moment. »