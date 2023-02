Megan Rapinoe revient alors que la liste de la SheBelieves Cup de l’USWNT est annoncée

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

L’équipe nationale féminine des États-Unis manquera l’une de ses plus grandes stars pour la prochaine Coupe annuelle SheBelieves. L’attaquante Sophia Smith, qui est devenue la plus jeune joueuse à avoir remporté le titre de joueuse par excellence de la NWSL l’automne dernier et a récemment été élue joueuse de l’année du football américain, soigne toujours une blessure au pied et ne jouera pas dans les trois prochains matchs des Américains contre le Canada, le Japon et Brésil.

L’attaquante de Portland Thorns, qui a aidé son club à remporter le championnat NWSL 2022, ne devrait pas risquer de manquer ce qui serait sa première Coupe du monde cet été.

La bonne nouvelle la plus immédiate est que la formation de 23 joueurs de Vlatko Andonovski comprend l’ailier Megan Rapinoe (cheville), qui est de retour après avoir raté le voyage de janvier de l’équipe en Nouvelle-Zélande. Elle aura une chance d’atteindre 200 sélections lors du tournoi de trois matchs, car elle en compte actuellement 197.

Et bien qu’elle ne prenne techniquement pas une place sur la liste, la défenseure Tierna Davidson s’entraînera avec l’équipe lors de la première séquence SheBelieves à Orlando alors qu’elle continue de se remettre d’une déchirure du LCA qui l’a empêchée de participer à la saison 2022 de la NWSL. Son retour imminent à l’entraînement est un signe positif pour la ligne arrière de l’USWNT. Ce sera la première convocation de Davidson pour l’équipe nationale depuis la SheBelieves Cup de l’année dernière, où elle a disputé les trois matchs avant sa blessure en mars 2022.

La SheBelieves Cup se déroule du 16 au 22 février dans trois villes différentes. L’USWNT affrontera le Canada au stade Exploria d’Orlando le 16 février, le Japon au GEODIS Park de Nashville le 19 février, puis le Brésil au stade Toyota de Frisco, au Texas, le 22 février.

Les quatre nations se sont qualifiées pour la Coupe du monde et sont classées dans le top 11 du classement mondial de la FIFA, les États-Unis arrivant au premier rang.

“Ces trois matches sont de grandes opportunités pour les joueurs et les entraîneurs alors que nous entrons dans la dernière ligne droite pour choisir la composition de la Coupe du monde”, a déclaré Andonovski dans un communiqué. “Pour pouvoir affronter trois meilleures équipes, toutes celles qui participent à la Coupe du monde, pendant sept jours, mettront notre équipe à l’épreuve mentalement et physiquement, et c’est exactement ce dont nous avons besoin à ce stade de nos préparatifs. Nous avons encore quelques joueurs dans le piscine qui se remet de ses blessures, mais nous sommes convaincus qu’ils seront prêts pour la sélection pour nos matchs d’avril.”

Cela inclurait probablement Smith, ainsi que la milieu de terrain Catarina Macario, qui se remet d’une déchirure du LCA. Cela n’inclut pas le milieu de terrain Sam Mewis, qui a annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux qu’elle avait subi une deuxième opération au genou et qu’il était peu probable qu’elle soit disponible pour jouer en Coupe du monde.

Les États-Unis viennent de terminer un voyage réussi en Nouvelle-Zélande le mois dernier, qui a comporté deux victoires sur Football Ferns, coorganisateur de la Coupe du monde. Les Américains ont disputé ces matchs au Sky Stadium de Wellington et à l’Eden Park d’Auckland, deux sites dans lesquels ils joueront lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.

La Coupe du monde de cet été commence le 20 juillet avec la finale prévue pour le 20 août et se déroulera dans neuf villes différentes en Nouvelle-Zélande et en Australie. L’USWNT a été entraîné dans le groupe E avec le Vietnam, les Pays-Bas et le vainqueur d’une éliminatoire Cameroun-Thaïlande-Portugal qui sera déterminée ce mois-ci.

Les Américains disputent les trois matchs de groupe en Nouvelle-Zélande, avec leur premier contre le Vietnam à Eden Park le 22 juillet. Ils affronteront les Pays-Bas le 27 juillet et le vainqueur des séries éliminatoires le 1er août.

Composition de l’équipe nationale féminine des États-Unis par position (club ; sélections/buts) :

GARDIENS (3) : Adrianna Franch (Kansas City Current ; 10), Casey Murphy (North Carolina Courage ; 12), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars ; 87)

DÉFENSEURS (7) : Alana Cook (OL Reign ; 21/0), Emily Fox (North Carolina Courage ; 24/0), Crystal Dunn (Portland Thorns FC ; 128/24), Naomi Girma (San Diego Wave FC ; 12/0 ), Sofia Huerta (OL Reign; 27/0), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC; 212/0), Emily Sonnett (OL Reign; 70/1)

MILIEUX DE TERRAIN (6) : Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA ; 123/26), Taylor Kornieck (San Diego Wave FC ; 9/2), Rose Lavelle (OL Reign ; 86/24), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC ; 47/7), Ashley Sanchez (Washington Spirit; 19/3), Andi Sullivan (Washington Spirit; 39/3)

ATTAQUANTS (7) : Ashley Hatch (Washington Spirit ; 15/5), Alex Morgan (San Diego Wave FC ; 201/120), Midge Purce (NJ/NY Gotham FC ; 22/4), Megan Rapinoe (OL Reign ; 197/ 63), Trinity Rodman (Washington Spirit; 12/2), Mallory Swanson (Chicago Red Stars; 84/28), Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC; 49/15)

