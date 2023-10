Megan Rapinoe reçoit des adieux émouvants après le dernier match à domicile d’OL Reign avant sa retraite | Actualités footballistiques

Megan Rapinoe a reçu des adieux émouvants puisqu’elle a été honorée par OL Reign lors de son dernier match à domicile avant sa retraite.

La double championne du monde a fait ses adieux à son club devant une foule record de 34 130 supporters de la Ligue nationale de football féminin, dont beaucoup portaient des perruques roses en son hommage.

Sous les yeux de sa famille et de sa fiancée Sue Bird, Rapinoe a débuté pour le règne dans un match nul sans but contre le Washington Spirit alors que le système de sonorisation de Lumen Field jouait « Ain’t No Sunshine When She’s Gone » lorsqu’elle est entrée sur le terrain avec son équipe. copains.

« Je connais mon impact, mais c’est une chose de le savoir, et une autre de le ressentir et de le voir vraiment. Voir certains panneaux et les perruques roses et voir ce que cela signifie pour les gens », a déclaré Rapinoe.

« Il est difficile de mettre des mots sur ce profond sentiment de gratitude, de joie et de reconnaissance d’avoir pu vivre un moment comme celui-ci. »

L’attaquante a passé toute sa carrière de 11 saisons dans la NWSL avec le club de Seattle alors que le match de vendredi soir marquait son dernier match à domicile en saison régulière.

Les coéquipiers de Rapinoe portaient des maillots d’échauffement n°15 avant qu’un hommage vidéo mettant en vedette des icônes du sport, dont la légende du tennis Billie Jean King et le grand joueur de baseball de Seattle Ken Griffey Jr, ne soit diffusé au stade Lumen Field.

Les fans portent des perruques roses pour l’attaquante d’OL Reign Megan Rapinoe





« On se sent comme à la maison. C’était toujours l’endroit le plus sûr », a déclaré Rapinoe. « C’était toujours l’endroit où je pouvais être moi-même.

« Pouvoir jouer ici toute ma carrière, dans une seule ville, c’est vraiment spécial de pouvoir avoir ça. »

La championne olympique de 38 ans et lauréate du Ballon d’Or 2019 a annoncé plus tôt cette année qu’elle prendrait sa retraite à la fin de la saison NWSL.

Rapinoe a disputé son dernier match avec l’équipe nationale américaine le mois dernier à Chicago.

Rapinoe a disputé 114 matchs de saison régulière pour le Reign et a marqué 49 buts. Reign terminera la saison la semaine prochaine sur la route contre les Red Stars de Chicago.