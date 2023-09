Megan Rapinoe quitte l’USWNT pour « une soirée très spéciale »

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

CHICAGO – Megan Rapinoé prit la pose une dernière fois.

À la 49e minute de son 203e et dernier match pour l’équipe nationale féminine des États-Unis dimanche, Rapinoe a envoyé un corner dans la surface qu’Emily Sonnett a dirigé au fond des filets. Sonnett a sprinté directement dans les bras de Rapinoe et tous les joueurs américains présents sur le terrain les ont poursuivis pour célébrer ensemble dans le coin nord-ouest de Soldier Field. Ensuite, les coéquipiers de Rapinoe lui ont donné un peu d’espace et l’ont incitée à faire quelque chose. Elle a donc étendu ses bras et enfilé sa signature « Le Pose » qu’elle a rendue si célèbre lors de la saison 2019. Coupe du monde .

« Vous savez, j’essaie toujours de me préparer à des moments amusants et d’organiser de petites célébrations », a déclaré Rapinoe par la suite. « J’aurais vraiment aimé marquer, ça aurait été amusant. Mais cela n’enlève rien. C’était une soirée très spéciale. »

L’USWNT a battu l’Afrique du Sud 2-0 en amical, une deuxième victoire importante en autant de matchs après une performance décevante lors de la Coupe du monde de cet été. Et même si aller de l’avant et regarder vers les Jeux olympiques de Paris 2024 est actuellement crucial pour ce programme, dimanche, il s’agissait d’honorer une légende.

Ce fut un après-midi joyeux et émouvant. Rapinoe portait le brassard de capitaine et a reçu un maillot encadré commémoratif avant le coup d’envoi. Sa famille, dont sa fiancée Sue Bird, était sur le terrain pour l’aider à vivre ce moment monumental. Les fans ont scandé son nom chaque fois qu’ils en avaient l’occasion et lui ont fait des ovations debout avant chaque coup de pied arrêté qu’elle a joué. Après le match, Rapinoe a fait un dernier tour du terrain pour remercier la foule d’être venue. Ses coéquipiers, en particulier Lindsey Horan, ont retenu leurs larmes.

« C’est vraiment dur pour moi parce que je perds une idole », a déclaré Horan. « C’est difficile. C’est ce que vous admiriez. C’est pourquoi vous tombez amoureux du jeu. Ce sont les joueurs que vous regardez à la télévision faire ces choses. [you want to do] et vous arrivez et maintenant vous vous entraînez avec eux tous les jours.

« C’est vraiment sauvage. »

Rapinoe a grandi dans l’équipe nationale et a joué pendant 17 ans. Elle couronne officiellement une carrière emblématique en tant que double championne de la Coupe du monde, double médaillée olympique, lauréate du Ballon d’Or et récipiendaire de la Médaille présidentielle de la liberté, pour n’en nommer que quelques-unes. Cependant, lorsqu’on lui demande ce dont elle est la plus fière, ce sont ses réalisations hors du terrain, comme lutter et obtenir l’égalité salariale et mener la conversation sur des sujets tels que les droits LGBTQ+, l’injustice raciale et la diversité.

« Quand je pense à ce que cela signifie pour moi de représenter non seulement cette équipe, mais aussi ce pays, nous ne sommes qu’un petit instantané de vous », a déclaré Rapinoe en s’adressant aux 25 622 fans venus assister à son dernier hourra.

« Je pense que cette équipe en a toujours été très fière. Se montrer pleinement nous-mêmes. Nous nous sommes battus si dur sur le terrain, nous nous sommes tellement amusés et avons eu tellement de succès. Nous nous sommes battus si dur en dehors du terrain. continuer à créer plus d’espace pour nous-mêmes, pour être qui nous sommes. Mais j’espère créer plus d’espace pour que vous puissiez être qui vous êtes.

Julie Ertz a disputé son dernier match jeudi. Et maintenant, avec deux superstars officiellement parties pour profiter de la prochaine étape de leur vie, l’USWNT sera différent à l’avenir. Ni Ertz ni Rapinoe ne s’attendent à ce que les jeunes joueurs prennent directement leur place. Mais leurs absences se feront sentir pendant un moment.

« C’est vraiment drôle parce qu’elle dit toujours que tout ce qu’elle fait n’est pas pour inspirer, mais pour aider », a déclaré Midge Purce, qui a remplacé Rapinoe à la 54e minute. « Mais elle a inspiré des générations derrière nous et je sais juste que quelqu’un va intervenir et remplir ce rôle.

« Personne ne pensait que Megan Rapinoe allait devenir Megan Rapinoe, mais ce qu’elle a fait permet à la prochaine Megan Rapinoe de briller plus facilement. »

Rapinoe restera l’un des joueurs les plus créatifs de l’histoire de l’USWNT. C’est une menace de but qui fournit également un service digne de ce nom. Elle est tactique et technique et possède un talent unique en son genre. Elle adore célébrer, qu’il s’agisse de ses propres objectifs ou de ceux de ses coéquipières. Lorsque Trinity Rodman a marqué un but à la 18e minute pour donner une avance de 1-0 à l’USWNT, Rapinoe a été la première à la serrer dans ses bras.

Elle se décrit également comme une HAM et, comme l’a dit l’entraîneur par intérim Twila Kilgore : « On ne sait jamais ce que l’on va obtenir avec Pinoe. Quelle musique va-t-elle jouer ? Quelle tenue va-t-elle porter » [wearing]? Si elle reçoit un appel téléphonique, cela pourrait être un ami, ou Sue, ou le président des États-Unis. »

Kilgore a déclaré qu’elle ne cherchait pas un seul joueur pour combler les vides laissés par Rapinoe ou Ertz de toute façon – et ce n’est pas le sujet.

« Il s’agit d’être vous-même au mieux de vos capacités », a déclaré Kilgore. « C’est quelque chose que Pinoe a apporté à la table. Soyez vous-même sans honte. Et je pense que les joueurs se mobiliseront à mesure qu’ils verront leur opportunité. À mesure qu’il deviendra de plus en plus clair que le rôle pourrait être le leur de façon permanente, nous verrons de plus en plus de confiance. .

« Je peux sincèrement dire que le message de Julie et Pinoe au groupe n’est pas de savoir qui sera le prochain ‘moi’. C’est « sois toi et aime-le ». Chérissez chaque jour dans l’environnement, rivalisez, travaillez dur, on ne sait jamais quand vous n’en aurez pas l’opportunité. C’est un beau message que nous voulons continuer dans l’environnement.

C’était le message de Rapinoe à Kilgore lorsqu’elle a été nommée entraîneur-chef par intérim après la Coupe du monde.

« En dehors du terrain, elle va défendre tout le monde pour défendre les autres », a déclaré Kilgore. « Son premier appel téléphonique lorsque j’ai obtenu ce poste, elle m’a dit : ‘Twila, coache-nous. Coache-nous. Soyez toi et coache-nous.’ Alors elle fait ça pour tout le monde. »

Lors de sa dernière conférence de presse officielle samedi, Rapinoe a déclaré que l’une des choses qui lui ont donné la paix dans sa décision de prendre sa retraite est que « l’équipe est entre de très, très bonnes mains » avec de jeunes joueuses comme Sophia Smith, Naomi Girma et Rodman en tête de l’équipe. charge.

C’est donc de manière poétique que Rodman ait marqué et que Mia Fishel, une attaquante de 22 ans originaire de Chelsea, ait remporté sa première sélection dimanche.

« Je pense que c’est vraiment spécial pour Megan d’être expulsée de cette façon, mais aussi pour Mia de venir être à côté d’elle au même moment », a déclaré Kilgore. « Une carrière qui se termine et une autre qui commence. »

« Ses adieux sont un peu comme un don à la nouvelle génération », a déclaré Fishel, dont le moment préféré de Rapinoe est sa célèbre passe décisive à Abby Wambach pour égaliser le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde 2011.

Le message de Rapinoe à ses coéquipières dans le vestiaire avant le match était de « sortez et amusez-vous avec moi », a déclaré Fishel. Après une Coupe du Monde stressante qui a anéanti la joie du jeu, l’USWNT n’aurait pas pu paraître plus léger, plus libre ou plus heureux lors des adieux de Rapinoe, même si c’était la fin d’une époque. Rapinoe a même peint des visages souriants jaunes sur ses ongles pour l’occasion.

L’objectif de l’USWNT est désormais de retrouver sa position de puissance mondiale. Sa prochaine opportunité se présente rapidement avec les Jeux olympiques dans moins d’un an. Rapinoe ne sera pas là physiquement pour suivre ce chemin, mais elle a déjà aidé ses coéquipières à orienter dans la bonne direction.

De plus, elle dit : « Je ne vais pas aimer, partir pour toujours. Ne t’inquiète pas. »

Laken Litman couvre le football universitaire, le basket-ball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 à l’occasion du 50e anniversaire du Titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

