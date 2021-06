Megan Rapinoe, Priyanka Chopra, d’autres rejoignent

Victoria’s Secret dit au revoir à ses Anges et bonjour aux athlètes, militants et acteurs en tant que nouveaux porte-parole de la marque de lingerie.

Le détaillant de vêtements intimes, connu pour avoir utilisé des modèles appelés « Anges » pour représenter les collections et participer au défilé de mode annuel Victoria’s Secret, a annoncé un rebranding avec une nouvelle campagne de recrutement mercredi un groupe de diversles femmes comme nouvelles représentantes de la marque.

Parmi les sept premières femmes sélectionnées pour rejoindre le « VS Collective », la star du football professionnel Megan Rapinoe, l’actrice Priyanka Chopra Jonas et la mannequin et militante LGBTQ Valentina Sampaio, la première mannequin transgenre à figurer dans le numéro de Sports Illustrated Swimsuit. Plus de femmes sont prêtes à adhérer.

Victoria’s Secret a créé le partenariat pour « construire de nouvelles relations plus profondes avec toutes les femmes » en créant des collections de lingerie « révolutionnaires », du contenu « inspirant » et en sensibilisant aux causes qui soutiennent les femmes, selon un communiqué de presse sur les changements.

L’actrice de « White Tiger » Chopra a déclaré qu’elle se souvenait avoir reçu son premier article de Victoria’s Secret à l’âge de 16 ans.

Priyanka Chopra à la maison :Quarantaine avec Nick Jonas et poursuite de « The White Tiger »

« Je suis très heureux que les nouveaux clients et ceux qui ont toujours été clients de Victoria’s Secret se sentent représentés et qu’ils aient le sentiment d’appartenir », a déclaré Chopra dans le communiqué.

Exécutif de Victoria’s Secret s’excuse pour les commentaires sur le fait de ne pas lancer de modèles transgenres

Suite:Le défilé de mode Victoria’s Secret officiellement annulé pour 2019

La marque a été critiquée pour son manque de diversité au sein de sa sélection de modèles.

Dans une interview accordée à Vogue en 2018, le directeur marketing de la marque, Ed Razek à l’époque, a déclaré qu’il n’était pas intéressé par le casting de mannequins transgenres et grandes tailles pour le défilé de mode annuel.

Ses commentaires ont suscité des réactions négatives et des tirs pour la marque. Razek a ensuite pris sa retraite et Victoria’s Secret a choisi Sampaio comme son premier mannequin ouvertement transgenre et a embauché son premier mannequin grande taille, Ali Tate-Cutler, en 2019.

La même année, Victoria’s Secret a annulé son défilé de mode annuel, invoquant la nécessité de « faire évoluer » sa technique de marketing comme raison.

« Être une femme trans signifie souvent faire face à des portes fermées dans le cœur des gens », a déclaré Sampaio dans un communiqué de mercredi. « En tant que plate-forme mondiale puissante, Victoria’s Secret s’engage à ouvrir ces portes aux femmes trans comme moi, en célébrant, en encourageant et en défendant TOUTES les femmes. »

Faire en sorte que des athlètes comme Rapinoe représentent la marque pourrait être la première étape d’une évolution de l’image de Victoria’s Secret.

« Très souvent, je me suis senti à l’extérieur à la recherche de marques de l’industrie de la beauté et de la mode et je suis ravi de créer un espace qui voit le véritable spectre de TOUTES les femmes », a déclaré Rapinoe dans l’annonce de mercredi.

Tyra Banks, le premier modèle de couverture de Black Victoria’s Secret, a également salué la décision de changement de marque dans une publication Instagram réconfortante jeudi.

« La première est difficile. La première est la solitude. Mais la première est nécessaire. La première est cruciale pour qu’une porte puisse être ouverte pour que les autres puissent passer », a-t-elle écrit à côté d’une photo d’elle sur le podium.

« En l’espace de 10 ans à partir de 1995, j’ai été le premier modèle de contrat Black @VictoriasSecret. Le premier modèle Black Victoria’s Secret Cover. Le premier modèle Black VS à faire tant d’autres choses révolutionnaires avec la marque – ainsi que d’autres marques . Mais après une première, doit venir un flux de plus. Un flux de différent. Un flux d’unique. »

Bien qu’elle se soit retirée des podiums il y a 16 ans, elle a déclaré qu’elle était fière d’assister à « une révolution de la beauté ».

« Au nouveau collectif de modèles ROLE badass, j’ai peut-être ouvert cette porte, mais vous foncez tous. Continuez jusqu’à ce que nous perdions tous le COMPTE du nombre de percées derrière vous. »

Bella Hadid dit qu’elle « ne s’est jamais sentie puissante » de lingerie de mannequin pour Victoria’s Secret

D’autres changements devraient arriver à Victoria’s Secret alors que la société mère L Brands a annoncé son intention de faire de la marque une entreprise publique autonome en août. En février, L Brands a annoncé la fermeture de 30 à 50 magasins aux États-Unis, après que la société a annoncé la fermeture de 250 magasins en 2020.

Défilé Victoria’s Secret 2018 : 5 moments inoubliables, plus le dernier adieu émotionnel d’Adriana Lima

Fermetures des magasins Victoria’s Secret :Un détaillant fermera jusqu’à 50 magasins

Contribuant : Rasha Ali, Anika Reed, Jenna R