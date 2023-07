Doug McIntyre Journaliste de football

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Une grande partie de la conversation après que les États-Unis et les Pays-Bas ont fait match nul 1-1 lors du deuxième match de phase de groupes des deux équipes à la Coupe du monde féminine 2023 était centrée sur l’utilisation de son banc par l’entraîneur américain Vlatko Andonovski – ou l’absence de.

Malgré cinq remplaçants à sa disposition, Andonovski n’en a utilisé qu’un contre les Néerlandais. Cela a changé la donne : la milieu de terrain Rose Lavelle a fourni l’aide pour égaliser le score à la co-capitaine Lindsey Horan à peine 17 minutes après son entrée à la mi-temps.

Mais le reste des réserves américaines – y compris Megan Rapinoe, la gagnante du Golden Boot et co-meilleur buteur du tournoi 2019 – ne pouvait que regarder de côté alors que l’USWNT n’a pas réussi à transformer l’élan en un but gagnant.

« Je pense que j’aurais pu aider », a déclaré Rapinoe lors d’une conférence de presse chargée ici avant le dernier match du premier tour de son équipe contre le Portugal mardi (la couverture commence à 1 h HE, avec le coup d’envoi à 3 h HE sur FOX et le FOX Sports application).

Rapinoe ne se plaignait pas.

A 38 ans, elle comprend qu’elle ne sera pas la star de cette Coupe du monde, qu’elle ne participera pas forcément à toutes les compétitions. Après s’être contenté d’un point contre les Néerlandais, Andonovski a déclaré aux journalistes qu’il n’avait apporté aucun autre changement car il ne voulait pas perturber le rythme de ceux déjà sur le terrain, qui, selon lui, finiraient par trouver la percée.

Rapinoe ressentait la même chose.

« Je pense qu’elles ont tout donné et créé des occasions jusqu’à la toute fin », a-t-elle déclaré à propos de ses coéquipières.

« C’est pour cela que vous vous entraînez » – Megan Rapinoe sur le match incontournable contre le Portugal

Rapinoe a ajouté qu’elle respectait pleinement la décision de son entraîneur et l’explication qu’il avait donnée pour la justifier. Cela ne change rien au fait qu’elle voulait jouer. Et elle n’était probablement pas seule.

« Nous tous sur le banc », a déclaré Rapinoe, « Nous pensons que nous devrions être sur le terrain autant que les joueurs sur le terrain pensent qu’ils devraient être sur le terrain. Chaque joueur sur le terrain qui commence le match pense qu’il devrait jouer 90 minutes, et chaque joueur qui ne le fait pas, qui est un remplaçant, pense qu’il devrait être à un moment donné.

« Nous sommes toujours prêts », a-t-elle ajouté. « Nous savons qu’à un moment donné de ce tournoi, évidemment, le banc sera énorme. C’est un énorme atout pour nous, une énorme raison pour laquelle nous avons si bien réussi avec ce groupe [and] évidemment historiquement, en remportant des championnats dans notre passé. »

Si les États-Unis veulent remporter un cinquième titre de Coupe du monde dans l’histoire du programme et atteindre leur objectif de réaliser un triplé historique – un exploit qu’aucune équipe féminine ou masculine n’a jamais accompli – cela commence par battre le Portugal.

L’USWNT, Vlatko Andonovski a-t-il appris du tirage au sort des Pays-Bas ?

À peu près tous les joueurs de l’USWNT interrogés ont reconnu que les Américains n’avaient pas été aussi performants qu’ils étaient capables de le faire lors des deux premiers matchs. Les États-Unis ont battu le Vietnam 3-0 lors de leur premier match, mais ont gaspillé des dizaines d’occasions de marquer dans les deux matchs combinés.

« Nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont nous avons joué, mais nous connaissons les domaines dans lesquels nous pouvons être meilleurs, et je pense qu’il y a des solutions très simples que nous pouvons faire pour nous mettre dans une meilleure position pour avoir plus de joie sur le balle, surtout dans le dernier tiers », a déclaré Rapinoe.

Une chose que les États-Unis doivent faire mieux, a déclaré Rapinoe, est d’éviter que ses ailiers ne se pincent trop à l’intérieur. L’une des équipes les plus rapides de la compétition – sinon la plus rapide – elle estime que les Américains doivent rester larges pour créer un espace à exploiter derrière les défenses adverses.

« Si nous gardons le terrain étendu et gardons notre largeur et continuons à menacer derrière », a déclaré Rapinoe, « les choses s’ouvriront un peu plus. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter à @ByDougMcIntyre .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Megan Rapinoé États-Unis Coupe du Monde Féminine de la FIFA

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Megan Rapinoé États-Unis Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES

L’USWNT a besoin d’un résultat contre le Portugal, sinon l’impensable pourrait arriver

Calendrier de la Coupe du monde féminine 2023 : comment regarder, chaîne de télévision, dates, résultats

Prédictions Suède-Italie, France-Brésil, choix de Chris ‘The Bear’ Fallica





Classement de puissance de la Coupe du monde féminine : pas de place à l’erreur pour les États-Unis, l’Angleterre, le Brésil et les autres

Les gardiennes de but ont été les vedettes de la Coupe du monde féminine 2023

Scénarios de groupe de la Coupe du monde féminine : comment chaque équipe se qualifie pour les huitièmes de finale





États-Unis contre Portugal : tout ce qu’il faut savoir, comment regarder la finale de la phase de groupes

Quotidien de la Coupe du Monde Féminine : L’Argentine fait son grand retour ; L’Angleterre perd un joueur clé de sa victoire

Faits saillants de la RP Chine contre Haïti : la Chine en désavantage numérique utilise PK pour battre Haïti