Megan Rapinoe honorée par OL Reign devant une foule record de la NWSL

Étoile à la retraite Megan Rapinoe a été honorée par l’équipe du club OL Reign vendredi soir devant une foule record de 34 130 supporters de la National Women’s Soccer League, dont beaucoup portaient des perruques roses en son honneur.

Sous les yeux de sa famille et de sa fiancée Sue Bird, Rapinoe a débuté le règne dans un match nul sans but contre le Washington Spirit alors que le système de sonorisation de Lumen Field jouait « Ain’t No Sunshine When She’s Gone » lorsqu’elle est entrée sur le terrain avec ses coéquipières.

Rapinoe avait déjà disputé son dernier match avec le L’équipe nationale américaine le mois dernier à Chicago, mais vendredi marquait son dernier match à domicile en saison régulière pour le Reign.

Une vidéo diffusée avant le match incluait les vœux de personnalités telles qu’Abby Wambach, Ken Griffey Jr. et Magic Johnson.

Rapinoe a disputé 114 matchs de saison régulière pour le Reign et a marqué 49 buts. Sa carrière en club n’est pas tout à fait terminée : la semaine prochaine, les Reign termineront la saison sur la route contre les Red Stars de Chicago.

Et il est possible que Reign participe aux séries éliminatoires. Avec la victoire 3-2 du Racing Louisville sur l’Orlando Pride plus tôt vendredi, le Reign s’est hissé à la sixième place du classement, juste au-dessus de la ligne des séries éliminatoires.

Rapinoe a annoncé avant la Coupe du monde féminine de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande qu’elle se retirait du jeu après une illustre carrière qui comprenait deux titres de Coupe du monde, une médaille d’or olympique et une médaille de bronze olympique.

Lors de la Coupe du monde 2019 en France, Rapinoe a marqué six buts, dont un penalty en finale contre les Pays-Bas. Avec ses cheveux lavande, sa pose de victoire, les bras tendus, est devenue l’une des images emblématiques de la course dominante américaine.

Elle a remporté le Soulier d’Or du tournoi et le Ballon d’Or de la meilleure joueuse du classement général, et plus tard cette année-là, elle a été nommée Meilleure Joueuse de la FIFA et a remporté le prestigieux Ballon d’Or.

Elle fait partie du Reign depuis 2013 et est l’une des cinq joueuses de la ligue à être restées dans la même équipe depuis le lancement de la NWSL.

La commissaire Jessica Berman espère que Rapinoe continuera à jouer un rôle dans la ligue.

« Il est difficile de mettre des mots sur l’impact qu’elle a eu sur le jeu, à la fois sur le terrain et en dehors. Elle a incarné le courage et la bravoure d’une manière que je ne connais pas beaucoup d’athlètes », a déclaré Berman. « Et elle a vraiment assumé son rôle avec toute son authenticité. »

Rapinoe est également connue pour son activisme pour la justice sociale. Elle a mené le long combat de l’équipe nationale pour l’égalité salariale avec l’équipe nationale masculine, qui a commencé avec une plainte de l’EEOC en 2016. Il a finalement été résolu l’année dernière, lorsque les deux équipes ont conclu des contrats avec US Soccer qui les payaient à parts égales et partageaient les prix du tournoi.

Parmi les premiers athlètes de premier plan à se manifester publiquement, Rapinoe s’est exprimée ouvertement sur les questions LGBTQ, notamment les droits des transgenres. Elle a également plaidé pour l’équité raciale et faisait partie de ceux qui se sont agenouillés en solidarité avec l’ancien quart-arrière de la NFL, Colin Kaepernick.

Reportage de l’Associated Press.

Tendances FEMMES DES ÉTATS-UNIS