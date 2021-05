Megan Rapinoe et Carli Lloyd ont rejoint le camp d’entraînement aux États-Unis; Julie Ertz sortie

Megan Rapinoe, Carli Lloyd et Alex Morgan ont été nommées au camp d’entraînement de l’équipe nationale féminine des États-Unis pour trois matches amicaux avant les Jeux olympiques de 2020 retardés à Tokyo.

Cependant, la milieu de terrain des Red Stars de Chicago, Julie Ertz, manquera le camp de 23 joueurs et les matches amicaux alors qu’elle continue de revenir d’une blessure à la MCL.

– ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

L’USWNT affrontera le Portugal le 10 juin au BBVA Stadium de Houston, suivi d’une rencontre avec la Jamaïque le 13 juin, également au BBVA Stadium. Les États-Unis se rendront ensuite à Austin pour affronter le Nigéria le 16 juin (21 h HE sur ESPN2) au stade Q2.

La liste comprend 19 joueurs de la NWSL et quatre de clubs européens. Ces matchs marqueront les derniers matchs avant que l’entraîneur américain Vlatko Andonovski ne choisisse l’alignement olympique final de 18 joueurs pour Tokyo.

L’attaquant Tobin Heath rejoindra également le camp en tant que joueuse d’entraînement alors qu’elle poursuit son retour après une blessure au genou subie au printemps à Manchester United.

« Ces matchs et les quelques séances d’entraînement que nous aurons ne sont que plus de tests, plus de défis et plus d’occasions d’apprentissage, pour les joueurs et les entraîneurs », a déclaré Andonovski. « Les trois matches seront certainement importants dans la sélection de l’équipe olympique, mais nous nous concentrons également sur la vue d’ensemble et l’ensemble du travail que les joueurs ont mis en place au cours de l’année écoulée pour l’équipe nationale et leurs clubs. Pendant ces matchs, nous nous concentrerons également sur la préparation des matches des groupes olympiques, nous devons donc équilibrer tout cela, ainsi que gérer la charge physique globale des joueurs. «

L’USWNT disputera également deux matches de départ olympiques début juillet avant de partir pour le Japon. L’équipe a été entraînée dans le groupe G où elle affrontera la Suède (21 juillet à Tokyo), la Nouvelle-Zélande (le 24 juillet à Saitama) et l’Australie (le 27 juillet à Kashima) lors du match de groupe.

GARDIENS DE BUT (3): Jane Campbell (Houston Dash), Adrianna Franch (Portland Thorns FC), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

DÉFENSEURS (8): Alana Cook (Paris Saint-Germain, FRA), Abby Dahlkemper (Manchester City, ENG), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Kelley O’Hara (Washington Spirit), Margaret Purce (NJ / NY Gotham FC), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC), Emily Sonnett (Washington Spirit)

MILIEUX DE TERRAIN (6): Lindsey Horan (Portland Thorns FC), Rose Lavelle (OL Reign), Catarina Macario (Olympique Lyonnais, FRA), Kristie Mewis (Houston Dash), Samantha Mewis (North Carolina Courage), Andi Sullivan (Washington Spirit)

AVANT (6): Carli Lloyd (NJ / NY Gotham FC), Alex Morgan (Orlando Pride), Christen Press (Manchester United, ENG), Megan Rapinoe (OL Reign), Sophia Smith (Portland Thorns FC), Lynn Williams (North Carolina Courage)