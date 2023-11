Megan Rapinoe et Ali Krieger se rencontrent en finale de la NWSL

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

SAN DIEGO – À la fin Ligue nationale de football féminin saison, alors que leurs abandons approchaient et que leurs équipes faisaient des efforts désespérés pour obtenir une place en séries éliminatoires, Megan Rapinoe a demandé à Ali Krieger quand et où son dernier match pour NJ/NY Gotham FC serait. Krieger savait que Rapinoe, qui joue pour OL Reign de Seattle, faisait référence à la finale de la saison régulière à la mi-octobre, mais elle a décidé de s’amuser avec sa réponse.

“Que veux-tu dire? Le 11 novembre », date du match de championnat, a déclaré Krieger. “Cela ne fait aucun doute dans mon esprit.”

Ils en ont ri, puis ont réfléchi : peut-être pourraient-ils pousser leurs dernières saisons jusqu’au bout, au Snapdragon Stadium samedi soir pour un titre qui a échappé aux deux organisations depuis le lancement de la ligue en 2013.

“Maintenant, nous sommes ici, et nous nous disons simplement : ‘Wow, nous l’avons vraiment fait'”, a déclaré Krieger en souriant.

“Un seul d’entre nous pourra gagner, et ce sera triste pour celui qui ne gagnera pas”, a déclaré Rapinoe. “Mais c’est vraiment spécial.”

Krieger, une défenseure de 39 ans originaire de Dumfries, en Virginie, a annoncé au début de l’année qu’il s’agirait de sa 17e et dernière saison professionnelle. Rapinoe, une ailière de 38 ans originaire de Redding, en Californie, a déclaré avant la Coupe du monde cet été qu’elle mettrait fin à sa carrière de 15 ans cet automne.

Jusqu’aux derniers instants de la dernière journée de la saison régulière, il n’était même pas certain que leurs équipes se qualifieraient pour les séries éliminatoires. La retraite sonnait. Les deux clubs, cependant, ont obtenu les résultats dont ils avaient besoin puisque OL Reign a décroché la quatrième place et Gotham la sixième – et dernière – place.

Les victoires au premier tour ont été suivies de bouleversements en demi-finale sur la route alors qu’OL Reign a éliminé le San Diego Wave, tête de série, et Gotham a devancé le n°2 Portland Thorns, les champions en titre.

L’attaquant d’OL Reign, Jordyn Huitema, a déclaré qu’après chaque victoire en fin de saison, les joueurs disaient à Rapinoe : « Hey Pinoe ! Devinez quoi? Tu y vas toujours ! »

Huitema a ajouté : « Nous avons fait tout notre possible pour être sûrs que ce ne soit pas son dernier match jusqu’à ce que ce soit nécessaire. Nous voulons lui donner ce qu’elle mérite.

Ainsi, Rapinoe et Krieger – coéquipiers américains de longue date qui ont remporté ensemble les titres de la Coupe du monde 2015 et 2019 mais n’ont jamais été collègues ou champions de la NWSL – se retrouvent sur scène ensemble pour le dernier acte de leur brillante carrière de footballeur.

“C’est vraiment poétique”, a déclaré Krieger.

Rapinoe a eu le mandat le plus spectaculaire, en tant que buteur, fournisseur et ardent défenseur dans les forums sur le sport et les droits de l’homme. L’équipe nationale lui a porté un toast lors de son match d’adieu aux États-Unis en septembre à Chicago. Ensuite, au cas où OL Reign raterait les séries éliminatoires, le club a profité du dernier match à domicile de la saison régulière à Lumen Field pour un autre au revoir émotionnel. CBS l’a diffusé en direct.

« Tout le monde dit : « Assez ! » » a déclaré Rapinoe en riant des multiples festivités.

Krieger, dont la carrière en équipe nationale a pris fin il y a près de trois ans, a reçu un hommage du Gotham FC le mois dernier au Red Bull Arena de Harrison, dans le New Jersey.

Le match de samedi célébrera avant tout les équipes.

“Je suis évidemment conscient que c’est mon dernier match, mais c’est aussi le dernier match de tout le monde cette année”, a déclaré Rapinoe. “Cela me détourne donc un peu de ma concentration, ce qui est le bienvenu.”

Rapinoe a passé toute sa carrière en NWSL avec OL Reign, qui en est à sa troisième apparition en championnat. Krieger, diplômé de Forest Park High et de Penn State, a débuté avec le Washington Spirit et a joué cinq ans à Orlando avant de déménager à Gotham la saison dernière.

Bien qu’ils n’aient jamais été coéquipiers en club, ils ont tissé des liens au sein de l’équipe nationale pendant 13 ans et sont restés des amis proches.

Lors de leur premier camp d’entraînement aux États-Unis il y a 15 ans, Rapinoe a rencontré Krieger et s’est demandé : « Qui est cette Allemande ?

Krieger avait commencé sa carrière professionnelle en Allemagne, où elle s’était initiée à la culture. En allemand, son nom de famille signifie « guerrière ». Sur l’intérieur de son bras gauche, un tatouage indique « liebe », qui se traduit par « amour ».

La première impression de Krieger sur Rapinoe ?

«Qui est cette petite maigre… elle avait des jambes comme des cordons de tampon là-bas», a-t-elle dit.

Ils se sont vite rendu compte qu’ils partageaient, entre autres traits, un sens de l’humour pervers.

“Tout de suite, nous nous sommes bien entendus”, a déclaré Rapinoe. “Nous sommes sérieux dans ce que nous faisons sur le terrain, mais nous aimons aussi nous amuser et réaliser que c’est un voyage vraiment unique que nous entreprenons, et nous voulons célébrer et maximiser tout ce que nous pouvons ensemble.”

Rapinoe a ajouté : « C’est aussi une très bonne humaine. Vous jouez avec un million de personnes… mais elle est l’une de mes meilleures amies dans la vie et elle continuera de l’être. Pour nous deux, c’est un moment vraiment spécial de pouvoir faire la fête. Je sais si je gagne [Saturday]elle sera heureuse pour moi, et si elle gagne, je serai ravi pour elle.

Krieger s’est tourné vers Rapinoe pour obtenir un soutien émotionnel cet été lorsque son mariage avec son ancienne coéquipière Ashlyn Harris s’effondrait. Le couple a demandé le divorce en septembre.

“Elle a été solide pour moi en tant que meilleure amie”, a déclaré Krieger. “Nous serons toujours là les uns pour les autres, et cela va bien au-delà du terrain de jeu, et c’est quelque chose que je chéris vraiment et que je nourris pour toujours.”

Avec l’aide de Rapinoe, Krieger a déclaré qu’elle avait pu se concentrer sur le football – et sur l’une des meilleures saisons de sa carrière. Elle a été élue dans la meilleure équipe de toutes les ligues du XI et nommée finaliste pour le titre de défenseur de l’année.

“Nous essayons de lui faire gagner un an de plus”, a déclaré sa coéquipière de Gotham, Delanie Sheehan. “On dirait qu’elle peut en faire au moins quelques autres.”

Krieger, cependant, est prêt à partir.

“Je savais que jusqu’à ce que les jeunes de 20 ans me dépassent en courant, ce n’était peut-être pas le moment de raccrocher les crampons”, a-t-elle déclaré. “Et puis j’ai commencé à avoir des enfants, et je pense que mon point de vue a un peu changé.”

Krieger et Harris ont une fille de presque 3 ans et un fils de 15 mois.

Gagner ou perdre samedi, Krieger a déclaré qu’elle pourrait s’asseoir un peu sur le terrain et “s’imprégner d’une dernière fois”.

“Avant de rentrer à la maison”, a-t-elle déclaré, “je veux prendre le temps de décompresser parce que je vais être en mode maman dès mon atterrissage.”

Rapinoe reviendra auprès de sa fiancée, la star du basket à la retraite Sue Bird.