Megan Rapinoe et Ali Krieger montent sur le terrain pour la dernière fois lors de la finale de la NWSL

Amies et coéquipières pendant une grande partie de leur illustre carrière, légendes de l’équipe nationale féminine des États-Unis Megan Rapinoé et Ali Krieger reviendront sur le terrain une dernière fois samedi en tant qu’ennemis.

Rapinoé OL Reign affronte le Gotham FC de Krieger lors de la finale de la NWSL samedi, ce qui constitue un cadre idéal pour la grande finale de deux grands du football féminin.

Avant le match, lors de la dernière conférence de presse d’avant-match de sa carrière, une Rapinoé Je n’ai pas pu retenir mes larmes.

“J’ai toujours essayé de jouer au jeu de la bonne manière, j’ai toujours essayé d’en profiter”, a-t-elle déclaré aux journalistes en répondant à une question sur son héritage. “En fin de compte, j’ai l’impression que nous sommes dans le secteur du divertissement et surtout dans un sport et une ligue en pleine croissance, j’ai l’impression que c’est vraiment important.

“J’ai toujours essayé d’améliorer les choses et je repars si fier et si heureux non seulement de ma contribution au jeu mais aussi de l’époque dans laquelle j’ai joué. Sachant que le jeu est dans un endroit tellement meilleur et c’est C’est un hommage à tous les joueurs qui ont joué dans cette génération et joué dans cette ligue, certains d’entre nous jouant avec l’équipe nationale.

“Un énorme accord médiatique vient d’être annoncé, cette ligue était folle cette année, c’était tellement amusant de regarder et de participer à toutes les intrigues, donc j’ai l’impression de pouvoir repartir avec le sourire quoi qu’il arrive et vraiment fier. de toute ma carrière.

Malgré l’occasion de la finale de samedi, Rapinoe a déclaré que tout dans la préparation du match avait été “exactement pareil”, y compris le fait qu’elle se soit fait botter le ballon entre ses jambes – ou lui faire passer la noix de muscade – lors des exercices de passes à l’entraînement.

“Je me fais tout le temps megger dans les rondos”, a ri Rapinoe.

L’athlète de 38 ans, double vainqueur de la Coupe du monde et médaillée d’or olympique avec les États-Unis, quitte le football féminin en sachant que l’avenir de ce sport s’annonce prometteur.

La NWSL, la première ligue professionnelle féminine des États-Unis, a annoncé jeudi ce qu’elle a qualifié d’accord médiatique « historique » qui garantira que 118 des matchs de la ligue au cours de la saison 2024 seront diffusés sur Amazon Prime, ION, CBS, Paramount Plus et ESPN.

Stephen Brashear/USA Today Sports/Reuters Rapinoe et Krieger s’affronteront une dernière fois samedi.

“Ces partenariats changent fondamentalement le jeu pour notre ligue et pour les joueurs qui jouent sur le terrain chaque semaine”, a déclaré la commissaire de la NWSL, Jessica Berman, dans un communiqué. “C’est le début de notre avenir.”

En plus de tout ce qu’elle a accompli sur le terrain, l’héritage de Rapinoe s’étend bien au-delà des lignes blanches du football.

Le milieu de terrain californien est devenu un militant influent, un philanthrope, une icône de la mode et un défenseur de l’égalité des droits dans la société.

Tout au long de sa carrière, Rapinoe a défendu de nombreuses questions, notamment l’égalité raciale, les droits des femmes, la parité salariale et les questions LGBTQ+, pour n’en citer que quelques-unes.

Peut-être qu’il était écrit dans les étoiles que Rapinoe et Krieger profiteraient de leur dernière danse ensemble sur le terrain lors du match de championnat de la NWSL.

Lundi, après que les deux équipes aient réservé leur place pour la finale, Krieger a révélé sur Instagram un échange de SMS vieux de deux mois qu’elle a eu avec Rapinoe.

Lorsque Rapinoe lui a demandé quand avait eu lieu son dernier match, Krieger a déclaré avec confiance que ce serait le 11 novembre.

“Eh bien, je suppose que c’est aussi mon dernier match”, a répondu Rapinoe.

Krieger a connu une carrière tout aussi brillante que celle de sa coéquipière américaine, jouant également un rôle crucial dans les victoires de l’équipe en Coupe du monde en 2015 et 2019.

La défenseure de 39 ans est également vainqueur de la Ligue des champions, remportant le trophée avec Francfort en 2008, et possède de nombreuses récompenses individuelles qui reflètent ses capacités exceptionnelles sur le terrain.

Krieger, dont la dernière conférence de presse d’avant-match a été interrompue de manière comique par des araignées tombant sur le bureau, a fait écho aux sentiments de Rapinoe sur la croissance de la ligue tout au long de sa carrière.

“C’était vraiment difficile au début”, a-t-elle déclaré aux journalistes. “Je me battais essentiellement pour que certains joueurs portent des chaussettes à l’entraînement et parfois nous devions laver nos propres vêtements, donc nous avons définitivement parcouru un long chemin.

« Au fil des années, peu importe l’équipe dans laquelle vous appartenez, peu importe d’où vous venez dans ce pays et pour qui vous jouez, au bout du compte, nous [the players] se soutenir mutuellement. Le pouvoir réside dans le nombre et je pense que nous l’avons constaté au fil des années.

“Nous savons comment nous battre les uns pour les autres, nous savons nous battre pour ce qu’il y a de mieux pour cette ligue et pour ces joueurs et c’est donc, en fin de compte, ce dont je suis le plus fier en laissant ce match meilleur que là où nous l’avons trouvé. .»

La finale de la NWSL débutera samedi à 20 h HE et peut être regardée aux États-Unis sur CBS et Paramount Plus.