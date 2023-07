Megan Rapinoe dit qu’elle prendra sa retraite après la saison NWSL et sa 4e Coupe du monde

CHICAGO (AP) – La star américaine du football féminin Megan Rapinoe est prête à prendre sa retraite après une illustre carrière au cours de laquelle elle a remporté une médaille d’or olympique, deux Coupes du monde et n’a jamais hésité à utiliser sa plateforme pour mettre en lumière les problèmes sociaux.

Rapinoe, 38 ans, a annoncé samedi que sa quatrième Coupe du monde à la fin du mois sera sa dernière et qu’elle prendra officiellement sa retraite avec l’OL Reign à la fin de la saison de la National Women’s Soccer League.

Elle a fait l’annonce sur Twitterdisant qu’elle « n’aurait jamais pu imaginer la façon dont le football façonnerait et changerait ma vie pour toujours. »

« C’est avec un profond sentiment de paix et de gratitude que j’ai décidé que ce serait ma dernière saison à jouer à ce beau jeu », a déclaré Rapinoe.

Rapinoe et l’équipe américaine visent un troisième titre consécutif lors du coup d’envoi de la Coupe du monde féminine le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les États-Unis affrontent le Pays de Galles lors d’un dernier match de mise au point dimanche à San Jose, en Californie, avant de partir pour la Coupe du monde.

« J’ai pu avoir une carrière incroyable, et ce jeu m’a amené partout dans le monde et m’a permis de rencontrer tant de gens incroyables », a déclaré Rapinoe dans un communiqué de presse. « Pouvoir jouer une dernière Coupe du monde et une dernière saison de la NWSL et sortir selon mes propres conditions est incroyablement spécial. »

Lors de la Coupe du monde 2019 en France, Rapinoe a marqué six buts au cours du tournoi, dont un penalty lors d’une victoire 2-0 contre les Pays-Bas en finale. Elle a également terminé avec trois passes décisives et a remporté le Soulier d’Or et le Ballon d’Or du meilleur joueur au classement général. Rapinoe a également remporté le Ballon d’Or et les prix de la meilleure joueuse féminine de la FIFA – les plus grands honneurs individuels du jeu – pour son jeu en 2019.

Rapinoe est à égalité avec Abby Wambach pour la troisième passe décisive de tous les temps pour l’équipe nationale féminine des États-Unis et est l’une des sept joueuses de l’histoire de l’équipe avec plus de 50 buts et passes décisives en carrière. Elle a joué pour la première fois dans l’équipe senior des États-Unis en 2006.

Rapinoe a joué toute sa carrière de 11 ans dans la NWSL pour le règne. Elle a marqué le sixième plus grand nombre de buts de l’histoire de la ligue avec 48.

Fervent défenseur de l’égalité de rémunération dans le football féminin et partisan des droits LGBTQ+, le président Joe Biden a décerné l’année dernière à Rapinoe la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays.

Rapinoe a été la première athlète blanche et la première femme à s’agenouiller pendant l’hymne national en solidarité avec l’ancien joueur de la NFL Colin Kaepernick, selon US Soccer.

Elle est fiancée à l’icône du basket-ball féminin Sue Bird.

« Elle a produit tant de moments mémorables pour son équipe et les fans sur le terrain dont on se souviendra pendant très longtemps, mais son impact sur les gens en tant qu’être humain peut être encore plus important », a déclaré l’entraîneur de l’équipe féminine américaine Vlatko Andonovski. .

