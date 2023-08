Megan Rapinoe disputera le dernier match contre les États-Unis le 24 septembre contre l’Afrique du Sud

Megan Rapinoe disputera son dernier match pour l’équipe nationale féminine des États-Unis lors d’un match amical le 24 septembre contre l’Afrique du Sud au Soldier Field de Chicago, a annoncé mardi la Fédération américaine de football.

Rapinoe sera honoré avant le match, le deuxième d’une série de deux matchs contre l’Afrique du Sud. Rapinoe ne jouera pas lors du premier match, à Cincinnati le 21 septembre.

Rapinoe, 38 ans, a annoncé le mois dernier, avant la Coupe du monde 2023, qu’elle prendrait sa retraite du football à la fin de la saison 2023 de la NWSL.

La vétéran de 11 ans de la ligue et vedette américaine disputera son dernier match de saison régulière au Lumen Field de Seattle le 6 octobre contre le Washington Spirit.

« Les gens peuvent penser que la fin de ma carrière apporterait de la tristesse, mais quand je repense aux 30 dernières années passées à jouer à ce jeu, mes émotions dominantes sont la joie et la gratitude », a déclaré Rapinoe dans le communiqué. Sortie du football américain.

« Ça a été une aventure incroyable. Ce sera spécial d’avoir cette dernière opportunité de jouer pour mon pays devant nos incroyables fans et d’avoir la chance de remercier mes coéquipiers et tous ceux qui ont eu un impact sur moi en tant que personne et joueur. au cours des années. »

Rapinoe terminera sa carrière internationale avec 203 sélections. Lors de la récente Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, elle est devenue la 14e Américaine à atteindre 200 matchs disputés pour son pays.

Elle compte 63 buts et 73 passes décisives pour l’USWNT, se classant dans le top 10 de tous les temps pour les États-Unis dans les deux catégories.

Défenseur de l’égalité salariale dans le football féminin et partisan des droits LGBTQ+, le président Joe Biden a décerné l’année dernière à Rapinoe la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays.