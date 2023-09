Megan Rapinoe : des réalisations hors terrain plus grandes que les titres de l’USWNT

CHICAGO — La milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Megan Rapinoe, a déclaré que ses réalisations hors du terrain auront un impact plus profond « d’un mile » que ce qu’elle a réalisé sur le terrain.

Rapinoe, 38 ans, disputera dimanche son dernier match pour l’USWNT lors d’un match amical contre l’Afrique du Sud à Soldier Field. Elle terminera avec 203 sélections internationales et au moins 63 buts pour les États-Unis. Au cours de cette période, elle a fait partie de deux équipes gagnantes de la Coupe du monde – en 2015 et 2019 – ainsi que d’une équipe qui a remporté la médaille d’or en 2012. Jeux olympiques d’été.

Mais Rapinoe est également un ardent défenseur des droits LGBTQIA+ et de l’égalité raciale. Et elle a été à l’avant-garde des efforts finalement réussis pour parvenir à l’égalité salariale avec les homologues masculins américains de l’équipe au niveau international.

« Je pense, oui, ce que nous avons fait en dehors du terrain, je pense que cela a eu un impact tellement durable », a-t-elle déclaré lors de sa dernière conférence de presse d’avant-match pour l’USWNT samedi.

« En fait, je parlais à Becky [Sauerbrunn] dans le bus aujourd’hui, et juste pour penser évidemment aux endroits où le programme s’est développé et où la fédération a grandi et où nous avons poussé la fédération à développer le sport en général.

Elle a ajouté : « Je pense que nous avons joué un rôle important en discutant de la question de savoir s’il s’agit des droits des homosexuels, de la justice raciale ou des droits des trans, davantage dans toutes les conversations autour du sport, en particulier autour du sport féminin. cela et nous avons rendu cela tout aussi important que ce que nous faisons sur le terrain. Je pense que nous croyons vraiment que c’est tout aussi important.

Megan Rapinoe s’exprime lors d’une conférence de presse avant sa dernière apparition dans l’équipe nationale féminine des États-Unis. KAMIL KRZACZYNSKI/AFP via Getty Images

Rapinoe a déclaré que l’utilisation de sa plateforme pour promouvoir des causes de justice sociale était plus une évolution que le résultat d’un moment particulier. Mais elle a reconnu que la visibilité accrue dont l’équipe a bénéficié après la Coupe du monde féminine de 2011, ainsi que sa propre décision de révéler son homosexualité, ont définitivement constitué un tournant.

« Je pense que mon expérience en sortant et juste après la Coupe du monde avant les Jeux olympiques a été importante, et la réaction que j’ai eue, que ce soit des gens qui sont venus vers moi et m’ont dit à quel point cela signifiait pour eux, ou leur a donné de l’espace pour sortir », a-t-elle déclaré.

« Je pense avoir réalisé à ce moment-là, alors que la popularité de l’équipe commençait à croître, que les gens venaient nous voir, pas seulement pour ce que nous faisions sur le terrain, mais qu’ils venaient se voir en nous. Et alors, comment pourrions-nous » Comment pourrions-nous utiliser cette plateforme grandissante pour nous battre pour nous-mêmes mais aussi pour nous battre pour les autres ? «

Cette Coupe du monde féminine de 2011 a vu le désormais célèbre centre de Rapinoe vers Abby Wambach pour marquer un but égalisateur américain contre le Brésil en quarts de finale. Bien qu’ils aient perdu la finale contre le Japon, ce moment a propulsé Rapinoe et l’équipe davantage sous les yeux du public.

« Revenir de cette première Coupe du Monde a été une expérience vraiment révélatrice », a-t-elle déclaré. « Quand nous sommes partis, je pense qu’il y avait environ 7 000 personnes à [New Jersey’s] Taureau Rouge [Arena] et quand nous sommes revenus après n’avoir pas gagné la Coupe du Monde, dans toutes les émissions du matin et en réalisant que le jeu avait radicalement changé pour tout le monde dans ce pays en ce qui concerne le football féminin. C’est donc une sorte de combinaison, une sorte d’évolution, mais si je devais identifier une chose, c’était probablement cette croix. »

Tout en reconnaissant qu’elle a commis des erreurs dans sa carrière, Rapinoe a déclaré qu’elle n’avait aucun regret compte tenu de tout ce qu’elle avait accompli.

« J’ai l’impression d’avoir tiré le meilleur parti de ma carrière », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression d’avoir fait de mon mieux et d’avoir maximisé mon talent et les cadeaux que j’ai offerts. Je me suis tellement amusé. J’ai apprécié et célébré en cours de route. Je pense que c’est probablement pour cela que je me sens si en paix. Je ne pense pas avoir tout fait correctement, mais j’ai tout fait comme je le voulais et j’ai l’impression d’avoir vraiment tiré le meilleur parti de cette carrière que j’aurais pu obtenir. »

Rapinoe est devenue émue, versant quelques larmes lorsque les questions se sont tournées vers les relations avec ses coéquipières, en particulier le défenseur des États-Unis et des Portland Thorns Sauerbrunn, que Rapinoe connaît depuis l’âge de 16 ans.

« Nous passons plus de temps ici qu’avec notre famille ou nos partenaires, nos proches. C’est donc vraiment spécial de trouver dans cet environnement des personnes avec lesquelles vous vous entendez vraiment bien », a déclaré Rapinoe.

La vétéran a ajouté qu’exprimer sa joie, sur et en dehors du terrain, fait partie de son héritage et pourrait même être considéré comme une forme de résistance aux restrictions que certains segments du public cherchaient à lui imposer.

« Je pense que bien souvent, ma joie, ou mes expressions de joie, étaient absolument un acte de résistance ou une sorte de doigt d’honneur flagrant envers tout le monde », a-t-elle déclaré. « C’est comme si c’était ma vie, et c’est ma carrière et je peux en faire ce que je veux en faire. Et nous pouvons nous exprimer de la manière dont nous voulons nous exprimer. Je pense que l’équipe n’a pas seulement un droit de faire cela, mais il a gagné ce droit de faire cela.

« Et je pense que c’est quelque chose qui a toujours été une sorte d’arme secrète pour cette équipe : se présenter, être sérieux et être d’une certaine manière quand nous en avons besoin. Mais aussi, c’est un jeu, et nous savons que nous avons de la chance. pour y jouer, et nous allons en tirer tout ce que nous pouvons. Nous allons célébrer dans les moments où nous sentons que nous méritons cette célébration, que nous gagnions juste un match ou que nous ayons tout gagné. ou passer au tour suivant d’un tournoi.

« Je pense que vous ne pouvez pas revenir en arrière et profiter d’un de ces moments. Alors [if] vous ne le faites pas sur le moment, c’est juste parti. Et je pense que c’est quelque chose que nous avons essayé, en tant que joueurs plus âgés, de transmettre également aux plus jeunes. »

Alors qu’elle se prépare à partir, Rapinoe a insisté sur le fait qu’il y avait des jours meilleurs pour l’USWNT, même après l’élimination de l’équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de cette année. Personne ne savait qui elle était lorsque l’USWNT était le domaine de Wambach et d’autres, a-t-elle déclaré. Et maintenant que c’est à son tour de passer à autre chose, Rapinoe est convaincue que l’équipe est tout aussi entre de bonnes mains.

« Je suis tellement excitée pour eux. Cette équipe a énormément de talent et de potentiel et juste de bons enfants », a-t-elle déclaré. « De toute évidence, participer à la Coupe du Monde cette année n’a pas donné les résultats que nous souhaitions, mais j’ai l’impression que ce que j’ai vu en termes de caractère et d’éthique de travail et la culture croissante de l’équipe est vraiment incroyable. Tout le monde veut être le meilleur et tout le monde veut être là et donner ce qu’il peut à l’équipe. »