La star de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Megan Rapinoe, a répliqué à une série de tweets de l’attaquant des Golden State Warriors, Draymond Green, dans lesquels il accusait en partie les femmes de se plaindre plutôt que de prendre des mesures concernant les disparités de rémunération et d’investissement dans le sport féminin.

Lors d’un appel Zoom avant les Jeux olympiques de cet été à Tokyo, Rapinoe a déclaré aux journalistes qu’une série de tweets publiés par Green le mois dernier, sur lesquels il a tagué un certain nombre de stars de la WNBA, étaient malavisés.

« C’est vraiment dommage, dans la position [Green’s] en, ayant toutes les ressources dont il dispose et la capacité d’avoir une opinion beaucoup plus instruite, ce qu’il n’a tout simplement pas », a déclaré Rapinoe, qui a été à l’avant-garde de la quête de l’USWNT pour l’égalité de rémunération.« Et puis, faites-y glisser toutes ces autres personnes en les taguant et en parlant à un moment où le [NCAA] tournoi est en cours et tout ce que nous avons vu avec le manque de ressources et de financement.

« C’est frustrant, c’est ce que vous avez. Vous avez manifestement montré tout votre cul en ne comprenant même pas de quoi nous parlons tous tout le temps – les joueurs de la WNBA et nous en équipe nationale. Comme quoi Sue [Bird] dit, vous avez tagué les mauvaises personnes. Vous ne pensez pas que nous avons demandé plus d’argent? Je veux dire, pourquoi crions-nous? Sans arrêt!

«Nous devenons désagréables envers nous-mêmes, pour être honnête. Et puis deux ou trois jours plus tard, doubler complètement la situation est vraiment frustrant. Nous savons tout cela, de tous les mouvements sociaux et de toutes les personnes marginalisées, que ce soit par race ou le sexe, la religion, la sexualité, quoi que ce soit, ce n’est pas seulement leur travail d’être ceux qui combattent l’oppression. Nous avons besoin de toutes les autres personnes aussi. Donc, avoir quelqu’un qui sait ce que c’est que d’être opprimé, en à bien des égards, pour tout remettre sur les joueuses, ou les personnes qui pratiquent des sports féminins, c’est vraiment décevant. «

Rapinoe a ajouté qu’elle n’a pas seulement parlé de l’égalité de rémunération, mais aussi du niveau d’investissement et de la couverture médiatique.

«Lorsque nous parlons d’égalité et de sport féminin, nous parlons toujours d’investissement, de financement et de ressources, de marketing et de stratégie de marque et d’investir non seulement dans les joueurs, mais aussi dans le personnel de soutien et les entraîneurs et les médias, la télévision, la presse écrite, tout cela. , » dit-elle. « Ce sont les choses dont nous parlons en premier, et je pense que quiconque nous regarde ou nous suit, ou qui a vraiment la peau dans le jeu et l’égalité de salaire ou l’égalité dans ce sens, sait que c’est de cela dont nous parlons en premier. »

Dans une série de tweets publiés le 27 mars, Green a déclaré: « Tant que vous argumenterez sur la rémunération, tandis que les revenus resteront les mêmes … Ils continueront de signaler que les revenus ne sont pas assez élevés pour couvrir plus gros. Bien que cela soit vrai dans presque toutes les entreprises, comment pouvons-nous sortir cette carte de leurs poches? C’est la clé pour changer le salaire. Il n’y a aucun argument pour le manque de revenus, à moins que … pour les femmes se lèvent réellement. «

Green a ajouté: « La NBA n’a pas toujours été le jeu mondial qu’elle est aujourd’hui. Elle n’a pas toujours généré autant de revenus qu’aujourd’hui. Mais il y avait des gens derrière elle, qui construisaient la plate-forme et, plus important encore, racontaient à INDIVIDUAL. .stories et susciter l’intérêt des joueurs. C’est ainsi que le jeu a pris son envol. Qui construit votre plate-forme? Qui raconte les histoires individuelles de votre talent? Susciter l’intérêt et transformer le basket-ball féminin en un jeu mondial ? «

Green a tagué les stars de la WNBA Bird, Diana Taurasi, Candace Parker, Skylar Diggins-Smith, Brittney Griner et Nneka Ogwumike, la présidente de l’association des joueurs de la WNBA, sur ses tweets.

Rapinoe a également été interrogé sur la réaction à l’adoption récente d’une nouvelle loi électorale en Géorgie et sur la décision de la MLB de délocaliser le All-Star Game d’Atlanta. Rapinoe a donné son plein soutien à la décision de la MLB.

« Je pense que chacun a la responsabilité de faire tout ce qu’il peut pour rendre le monde meilleur », a-t-elle déclaré. « Nous parlons spécifiquement de ces lois de suppression des électeurs Jim Crow 2.0 en Géorgie. Oui, je pense que les entreprises qui ont de l’influence en Géorgie, qu’il s’agisse de la MLB ou des entreprises locales, où que ce soit, peut-être si vous pouvez utiliser votre pouvoir de cette manière et l’influence d’une plate-forme que vous avez, où vous avez, évidemment, des joueurs noirs et bruns dans votre ligue, vous avez des fans noirs et bruns. Vous savez, de manière générale, le problème que nous avons avec la suppression des électeurs dans ce pays, je pense que tout le monde et chaque entreprise et tout devrait être à la disposition pour s’assurer que nous influençons ces lois de la bonne manière. «

Elle a ajouté: « En fin de compte, tout est une question de droits des gens. Se présenter, permettre aux gens d’exercer leur droit de vote et de faire partie du processus civique est la chose la plus importante dans une démocratie. C’est donc extrêmement antidémocratique. Et anti-américain. par les idéaux que nous voulons vivre. Alors, oui, bravo à la MLB pour avoir franchi cette étape. Je suis sûr que c’était très difficile. Et financièrement, je suis sûr que cela a beaucoup d’implications. Et politiquement pour eux , Je suis sûr que c’est aussi le cas, mais cela trace une ligne très claire dans le sable pour une ligue qui a plus à faire qu’elle n’en a moins à faire. C’est donc un pas très fort de leur part. «

Alyssa Roenigk d’ESPN a contribué à ce rapport.