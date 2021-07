Megan Rapinoe après la défaite de l’USWNT aux Jeux olympiques de Tokyo : « Pas le temps de s’attarder »

Megan Rapinoe a déclaré que l’équipe nationale féminine des États-Unis devait passer rapidement après une surprenante défaite 3-0 contre la Suède lors de son match d’ouverture des Jeux olympiques mercredi.

L’USWNT a vu un record de 44 matches sans défaite se terminer dans un style humiliant alors que les favoris du tournoi et l’équipe classée n ° 1 mondiale ont été battus par deux buts de Stina Blackstenius et un de Lina Hurtig.

Avec quatre médailles d’or, les États-Unis en ont plus que tout autre pays et visent à devenir la première équipe à remporter l’or olympique après un titre en Coupe du monde.

Pour ce faire, cependant, l’équipe doit avancer rapidement après la défaite face à Peter Gerhardsson. S’exprimant après le match, Rapinoe a déclaré: « Nous nous sommes fait botter le cul, n’est-ce pas? … Je pensais que nous étions un peu serrés, un peu nerveux, juste en train de faire des trucs stupides.

« Il n’y a pas le temps de s’attarder et de se demander si la Suède vit dans nos têtes ou non. Nous avons un autre match dans trois jours. »

Rapinoe, qui est entré en jeu à la 64e minute avec le score de 2-0, a ajouté : « Nous attendions-nous à ce résultat ce soir ? Non.

« C’est frustrant, et c’est frustrant que ce soit la Suède. Ils ont trouvé beaucoup d’espace sur nous. Je ne sais même pas combien de buts nous avons abandonnés cette année. Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous avons abandonné un but . Donc, abandonner trois, ce n’est pas génial. »

La Suède, classée n°5, a été en quelque sorte l’ennemi juré de l’équipe américaine ces dernières années. Les Suédois ont fait rebondir les Américains des Jeux de Rio de Janeiro 2016 en quarts de finale, leur première sortie olympique des États-Unis de tous les temps, en prenant une position défensive.

En avril, la Suède a affronté les États-Unis pour un match nul 1-1 à Stockholm, qui a mis fin à une séquence de victoires remontant à janvier 2019 lorsque les Américains ont perdu contre la France à l’approche de la Coupe du monde. C’était le seul tirage de l’équipe américaine cette année.

Megan Rapinoe et l’USWNT ont connu un début d’humilité aux Jeux olympiques. Ian MacNicol/Getty Images

L’entraîneur américain Vlatko Andonovski a déclaré : « Il est évident que nous nous sommes mis dans un grand trou, mais nous sommes les seuls à pouvoir nous en sortir.

« Ce ne sera pas facile. Nous devons obtenir des résultats positifs lors des deux prochains matchs, mais le fait qu’il y ait encore une chance [means] Je sais que cette équipe ne va pas abandonner. »

La Suède mène le groupe G avant le match de samedi contre l’Australie à Saitama, tandis que les États-Unis affrontent la Nouvelle-Zélande. Les deux meilleures équipes du groupe se qualifient pour les huitièmes de finale.

« Nous avons des joueurs très courageux et de très bons leaders », a déclaré Gerhardsson. « Une attitude courageuse pour gagner le ballon et faire la transition si bien. Ouais, je suis satisfait. »

En 2008, les États-Unis ont également perdu leur premier match (2-0 contre la Norvège), mais ont ensuite remporté la médaille d’or.

« Je pense qu’en fin de compte, en tant qu’athlète, vous traversez des hauts et des bas, et c’est un résultat difficile, mais c’est la nature d’un tournoi difficile », a déclaré l’attaquant américain Christen Press. « Ça n’allait pas être facile. Nous n’allions pas passer à travers six matchs, quoi qu’il arrive. Alors nous y sommes. »

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.