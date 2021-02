Megan Rapinoe a trouvé le moyen d’accueillir la fille d’Ali Krieger et Ashlyn Harris car USWNT ne pouvait pas la rencontrer

Megan Rapinoe a souhaité accueillir le nouveau membre de l’équipe, même si les Américaines ne sont pas encore en mesure de la rencontrer.

Rapinoe a célébré son but contre le Brésil dimanche soir en faisant semblant de bercer un bébé, un cri à la fille d’Ashlyn Harris et d’Ali Krieger, Sloane Phillips. Les deux fois champions de la Coupe du monde ont annoncé le 14 février qu’ils avaient adopté Sloane, né deux jours plus tôt.

« Ils vivent à Orlando et nous n’avons pas pu les voir à cause du COVID », a déclaré Rapinoe après avoir marqué deux autres buts mercredi lors de la victoire 6-0 des femmes américaines contre l’Argentine lors de la finale de la Coupe SheBelieves.

« C’était un peu décevant pour tout le monde de ne pas pouvoir voir le nouveau bébé, donc juste donner un peu d’amour au nouveau.

Harris et Krieger ne sont pas les premières mères de football américaines. Ils ne sont même pas les premiers de cette équipe, Alex Morgan ayant sa fille Charlie en mai.

Mais cela fait plusieurs années que l’équipe n’a pas eu d’enfants régulièrement, et Rapinoe a déclaré que les femmes américaines adoraient les nouveaux ajouts.

« Recevoir des enfants dans l’équipe, avec Charlie ici, est incroyable », a déclaré Rapinoe. « Nous n’avons pas eu de très petits dans l’équipe depuis longtemps, donc nous sommes tous super excités et tellement heureux pour eux. »

Suivez Nancy Armor de USA TODAY Sports sur Twitter @nrarmour.