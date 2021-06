MEGAN Rapinoe se fait exploser en ligne pour un tweet désobligeant de 2011 qu’elle a fait en disant à un autre footballeur qu’elle avait l’air « asiatique » à cause des « yeux fermés » juste un jour après que Rapinoe soit devenue le visage de Victoria’s Secret.

Rapinoe a déclaré à Natasha Kai, une autre membre de l’équipe américaine de football féminin d’origine asiatique, « tu as l’air asiatique avec ces yeux fermés » dans un tweet de mai 2011 qui a récemment refait surface.

Megan Rapinoe a été critiquée pour avoir publié un tweet raciste en 2011 Crédit : AFP

Rapinoe, une voix éminente dans la défense de l’égalité de rémunération entre les sexes et des droits des homosexuels parmi d’autres causes sociales, a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir fait le tweeter et toujours pas le supprimer.

On ne savait pas à quoi faisait référence Rapinoe, et le compte Twitter de Kai, qui est d’origine hawaïenne, philippine, chinoise et caucasienne, a depuis été supprimé.

La joueuse de football vedette est également dans l’actualité cette semaine après qu’il a été annoncé que Victoria’s Secret la choisissait comme nouveau porte-parole de la marque.

Dans une interview avec le New York Times, Rapinoe a déclaré que Victoria’s Secret était « patriarcale, sexiste, voyant non seulement ce que cela signifiait d’être sexy, mais ce que les vêtements essayaient d’accomplir à travers une lentille masculine et à travers ce que les hommes désiraient ».

« Et il était très commercialisé auprès des femmes plus jeunes », a-t-elle ajouté.

La marque de lingerie a annoncé mercredi son intention de travailler avec un nouveau groupe de femmes, dont l’actrice Priyanka Chopra Jonas et le mannequin transgenre Valentina Sampaio.

Pourtant, de nombreuses personnes ont attaqué le footballeur après avoir déterré le tweet.

« @VictoriasSecret c’est ton modèle ? Que penses-tu de cette prise ? » a écrit une personne.

Une autre a écrit, « Mon mari est asiatique. Ses yeux ne semblent pas fermés à moins qu’il ne dort. »

« Est-ce que @VictoriasSecret représente la haine anti-asiatique ??? » a écrit une personne.

D’autres ont commenté la pure technologie utilisée par Rapinoe pour tweeter.

« Le tweet est mauvais, mais c’est le vrai péché… », a plaisanté une personne avec une capture d’écran entourant Rapinoe tweeté sur un Blackberry.