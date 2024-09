Megan Park, scénariste et réalisatrice de « My Old Ass », parle de faire pleurer les gens

Le prochain film de la scénariste-réalisatrice Megan Park, Mon vieux culest quelque peu différent de son premier long métrage Les retombées — le film de 2021 avec Jenna Ortega qui suivait les survivants d’une fusillade dans une école – bien que les deux films se concentrent habilement sur le point de vue d’un adolescent.

Acheté à Sundance pour 15 millions de dollars par Amazon MGM Studios, à première vue, peut-être la prémisse de Mon vieux cul Le film semble être relativement léger : une jeune femme qui grandit dans une belle ville canadienne au bord d’un lac se drogue aux champignons et rencontre sa version plus âgée pour une discussion sur ce qu’il faut savoir. Mais Park fait preuve de magie, car à chaque projection, depuis Sundance, le public est réduit aux sanglots. Ici, elle explore comment elle a réveillé quelque chose de profond en chacun de nous : la rapidité avec laquelle le temps passe, nos chances manquées et ces chemins non empruntés. Elle révèle également comment elle a conçu l’histoire, s’est connectée avec ses producteurs de LuckyChap et a choisi Maisy Stella comme actrice (Nashville) comme protagoniste, aux côtés d’Aubrey Plaza.

DATE LIMITE: Alors, je dois vous dire que moi et tous les autres participants à la projection à laquelle j’ai assisté pleurions. Beaucoup.

C’est assez fou. Nous étions à New York pour une projection et je n’avais pas vu le film depuis Sundance, je crois, et une bonne amie à moi était là. Je me suis dit, oh, je vais le regarder. Ce sera tellement amusant. Elle était tellement hystérique qu’elle avait de la morve sur le visage et je me suis dit, oh mon Dieu. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu ça. Ça peut vraiment faire mal. C’est assez fou.

DATE LIMITE: Vous capturez le voyage dans le temps Vendredi bizarre, 13 ans et bientôt 30 le truc de l’échange de corps, mais tu as ajouté deux choses qui frappent fort : personne ne te dit à quel point ça va être dur, et que l’amour est la pire et la plus douloureuse chose qui puisse t’arriver.

100%. Je sais.

DATE LIMITE: Et vous avez ajouté des champignons magiques… Parlez-moi de l’étincelle initiale de l’histoire qui vous a fait réfléchir.

Je veux dire, je n’ai écrit que deux films, Les retombées et avec ça, et avec les deux, je suis encore en train de me découvrir en tant qu’écrivain, mais je n’ai jamais écrit de plan. Je ne le fais pas de cette façon. J’y réfléchis simplement pendant longtemps, je découvre les gens. C’est très cathartique pour moi. Et puis j’ouvre Final Draft et je commence par la première page. Je ne sais même pas vraiment où ça va aller, mais je pense que le déclic pour moi, c’est que j’étais à la maison et que je me sentais tellement nostalgique. C’était pendant la pandémie, je venais d’avoir un bébé et je dormais dans ma chambre d’enfant, et je ressentais davantage ce sentiment dont Chad parle dans la scène du bateau où il dit, c’était la dernière fois que tu joues avec tes amis et tu ne te rends pas compte que c’est la dernière fois.

Et j’ai eu ce sentiment pendant longtemps et cela m’a fait penser à ce fantasme de parler à son moi plus âgé et plus jeune. C’est le titre et les champignons qui se sont réunis parce que le titre pour moi m’a gardé dans le bon état d’esprit où ça ne devenait pas trop sombre, pas trop ridicule. Je voulais vraiment marcher sur la ligne et rester ancré dans la réalité. Je n’avais jamais fait ça auparavant. Quand j’ai commencé, j’ai commencé par la page de titre. C’était comme, OK, je sais que ça s’appelle Mon vieux cul. Et pour une raison quelconque, c’était une telle étoile du nord pour moi que je n’arrêtais pas d’y revenir, et je n’arrêtais pas de penser aussi que quelqu’un allait sûrement me faire changer le titre. Je me suis dit, c’est juste pour moi au moins, et j’écris le scénario, ça s’appelle Mon vieux culmais cela a du sens dans mon esprit quant à ce qu’est ce film. Mais nous y sommes, et en fait le titre est resté le même, ce qui est incroyable.

Les champignons m’ont semblé être une façon authentique d’entrer dans une aventure vraiment folle et idiote. Je me suis vraiment dit : « Oh oui, les jeunes de 18 ans au Canada qui vont camper prendraient à 100 % des champignons. » Et cela me semble être la chose parfaite, pas trop grave, mais qui pourrait réellement arriver, et vous pourriez repartir en vous disant : « Est-ce qu’elle a vraiment fait ce trip ? » Ce n’était pas si magique que ce ne soit pas crédible, mais en même temps, ce n’est évidemment pas crédible. Cela me semblait tout simplement logique en termes de cheminement.

DATE LIMITE : L’un des éléments clés de ce film et de Les retombées c’est qu’ils n’étaient pas didactiques. On remettait le spectateur dans la peau de son âge au lieu de le regarder d’un point de vue adulte.

Je pense que c’est un peu dû au fait que j’ai passé tellement d’années devant la caméra quand j’étais plus jeune, juste à dire des mots et à jouer dans des films, que je me suis dit : « Ce n’est pas du tout réel par rapport à mon expérience et à celle d’aucun autre jeune que je connaisse. » Je pense qu’il y a un peu de frustration de ce côté-là. Et aussi, l’environnement sur un plateau de tournage ou dans une émission de télévision n’est souvent pas le même, qu’en pensez-vous ? Surtout quand vous avez 18, 19 ans et que vous êtes une jeune femme, ce n’est pas l’ambiance ou du moins ce n’était pas le cas. Je pense donc que j’étais un peu frustrée de vouloir réécrire un peu l’histoire et de créer un environnement où l’on se demandait : est-ce que tu porterais ça ? Est-ce que tu le dirais comme ça ? Comment te sens-tu ? Est-ce que tu te sens à l’aise ? Ce n’est généralement pas le cas, honnêtement.

Les jeunes ont un tel radar à conneries et ont des goûts très intellectuels, et je pense que le problème avec tant de choses qui sont faites pour eux, c’est qu’ils peuvent sentir que c’est fait pour eux.

Et même avec ce film, à bien des égards, c’est le message, le parcours et les leçons d’Old Ass qui sont potentiellement plus importants que ceux du jeune Elliot. C’est leur histoire à tous les deux. J’ai l’impression que même si Aubrey n’est pas autant à l’écran que le jeune Elliot, c’est un duo à bien des égards. Et je peux certainement m’identifier à certaines parties d’Elliot, mais je m’identifie davantage à Older Ass.

DATE LIMITE : Maisy était géniale dans Nashville et je sais qu’elle a écrit une chanson pour Les retombées. Parlez-moi de son casting pour ce film ?

Je ne la connaissais pas Nashville. Je la connaissais grâce au clip de « Call Your Girlfriend » avec sa sœur (Lennon Stella). C’est comme ça que tout a commencé, même Nashville. Elle est si petite dedans, je veux dire qu’elle a 7 ans, 6 ans, et ils ont fait une version acoustique de « Call Your Girlfriend » de Robyn et ça a explosé, et c’est comme ça Nashville les ai découverts et les ai choisis pour l’émission. Je n’avais pas vraiment vu NashvilleJe me souviens juste de cette vidéo.

DEADLINE : C’est super que tu aies tenté ta chance et que tu lui aies donné la direction. Ça a vraiment payé.

Ouais. Heureusement, j’avais des producteurs aussi. C’était l’un des cadeaux que j’avais, sans vouloir critiquer le système des studios, mais parfois, c’est comme « qui est la personne la plus sexy au box-office », surtout quand c’est quelqu’un qui est dans chaque image du film. Et qu’ils soient prêts à prendre le risque d’avoir quelqu’un en qui j’avais confiance et que j’avais l’impression d’être une star de cinéma… Je veux dire, elle a tout donné de manière incroyable, et je n’arrive pas à croire que c’est son premier film. C’est tellement irréel pour moi. Et elle n’a pas joué depuis Nashvillece qui est également fou.

DEADLINE : Parlez-moi un peu de votre collaboration avec LuckyChap. De quelle manière ont-ils soutenu votre vision ?

Je veux dire, je fais mon prochain film et une émission de télévision avec eux, donc si cela en dit long sur mon obsession, c’était incroyable, vraiment. Et ils méritent le battage médiatique qu’ils reçoivent et évidemment les affaires répétées qu’ils obtiennent avec les réalisateurs parce qu’ils sont si proches des réalisateurs. Ils sont vraiment intelligents et ils s’impliquent de la bonne manière et ils apportent tous quelque chose de si unique, tous les cadres présents, à la table et c’est vraiment collaboratif et c’est une expérience que je pense qu’il est assez difficile de recréer. Et c’est pourquoi je les ai si proches et ce sont de si bonnes personnes. Et après trois ans où vous ne voyez jamais une fissure, vous savez que c’est la vraie affaire. Ils sont juste si classe et si intelligents et si cohérents. Et tout s’est vraiment mis en place naturellement parce que Bronte Payne, l’un de leurs cadres là-bas, avait vu Les retombées et je voulais juste organiser une réunion générale. Et c’est elle qui m’a demandé si j’avais d’autres idées. Et la seule chose que j’avais, c’était cette idée d’une réunion entre les versions plus jeunes et plus âgées. Ça n’avait pas encore pris son envol. Puis j’ai rencontré d’autres personnes de la société, et nous avons donc collaboré ensemble sur le scénario et c’était un processus très, très cohérent et facile. Et puis ils sont tellement impliqués. Ils étaient sur le plateau. Tom (Ackerley) et Margot (Robbie) étaient là tout le temps et aux moniteurs. C’était incroyable. Je me sens très, très chanceuse.

DEADLINE : Comment avez-vous contacté Aubrey Plaza pour le rôle d’Older Elliott ?

C’était vraiment intéressant parce que j’étais totalement à ma façon pour le casting du plus vieux Elliot et j’avais écrit le rôle pour quelqu’un que j’avais toujours imaginé avoir peut-être une quarantaine, voire une cinquantaine. Et une fois que nous avons choisi Maisy, on s’est dit : OK, qui lui ressemble le plus ? En mettant toutes ces photos côte à côte. Et j’étais vraiment obsédée par le fait qu’il fallait que ce soit cette correspondance visuelle, mais aussi cette correspondance énergétique, mais aussi le bon âge. Et c’était vraiment difficile de déterminer qui serait cette personne. Et nous étions vraiment coincés là-dessus. Et je me souviens que nous étions sur le point de terminer et que je regardais une liste de noms d’idées que les gens avaient lancées, et j’ai vu le nom d’Aubrey sur la liste. Je suis une grande fan d’elle, et je savais que Maisy était aussi une grande fan d’elle. Je me suis dit, attends une seconde, elle ne ressemble en rien à Maisy, elle est bien plus jeune, elle n’a même pas 40 ans. Mais, pour une raison quelconque, son énergie était si similaire à celle de Maisy d’une manière indescriptible. Et tout d’un coup, j’ai pensé à ça en faisant un panoramique sur le journal et en voyant Aubrey, tout était plus drôle. Le fait que le film s’appelle Mon vieux cul et elle n’a même pas 40 ans, c’était plus drôle pour moi. Je me suis dit, je m’en fiche s’ils ne se ressemblent pas, c’est un achat. J’écrirai des blagues sur le fait qu’ils ne se ressemblent pas du tout. Et puis, j’espère que leur énergie sera si bonne ensemble que tout le monde s’en remettra.

DEADLINE : Vous avez tourné en extérieur au Canada, sur le lac. Comment s’est déroulée cette expérience ?

C’est tellement beau. C’est incomparable sur la planète. J’y allais tous les étés quand j’étais enfant. J’allais dans un camp d’été qui se trouvait sur une île là-haut.

Nous allions dîner ensemble en bateau le week-end [on the shoot]. Nous avons récupéré Aubrey la première fois que nous l’avons rencontrée pour dîner, dans son chalet, de l’autre côté de la baie, par rapport au chalet du directeur de la photographie, et nous avons littéralement pris un bateau à aubes pour traverser et elle se tenait sur le quai avec une bouteille de vin. Et puis elle est montée à l’arrière et nous avons pagayé pour revenir et elle s’est dit : « Mais qu’est-ce qui se passe ? » Cela a donné le ton du film.

DEADLINE : Qu’avez-vous ressenti en voyant toutes ces réactions profondément émotionnelles au film ?

Ce qui est intéressant, c’est que le film n’est pas encore sorti, donc il y a peu de gens qui l’ont vu, mais beaucoup de gens m’ont dit : « Je suis monté dans la voiture et j’ai appelé ma mère. » Cela semble être un sentiment très fort. Et un sentiment similaire : « J’ai appelé mes parents et je me suis excusé auprès d’eux pour le crétin que j’étais à 18 ans et pour ne pas avoir été plus reconnaissant. »

Je ne sais pas si je suis idiot ou non, mais quand j’écris, je ne pense pas forcément à ce que le public va penser, à ce qu’il va en tirer et au message que j’espère transmettre. On ne sait pas. On ne sait pas ce que le film va donner au final quand on est sur le plateau, quand on est au montage, du moins pas moi. Je pense que j’ai une idée, mais les choses changent tellement. Mais c’était vraiment incroyable, je dirais, de voir les réactions des vieux mecs à ce film, ce à quoi je ne m’attendais pas. Les vieux perdent la boule. Ils pleurent tellement. Et je ne sais pas si c’est parce que toute cette idée du temps qui passe les frappe vraiment s’ils sont un peu réprimés de manière stéréotypée. Mais beaucoup d’hommes plus âgés ont été vraiment choqués par leur réaction émotionnelle à ce film, et c’était vraiment intéressant à voir et magnifique.

DEADLINE : Que pouvez-vous dire à propos de l’émission télévisée et du prochain film que vous réalisez avec eux ?

Le film est très différent. Il y a de la musique et des mouvements, mais ce n’est pas une comédie musicale. Et c’est très différent. Je dirais que ce n’est pas un film sur le passage à l’âge adulte, mais il a l’air d’être un film d’un soir avec un groupe d’inconnus qui se réunissent. J’en suis ravi. C’est un grand tournant.

DEADLINE : Qu’en est-il de l’émission télévisée ?

Je ne pense pas avoir le droit de dire quoi que ce soit à ce sujet, mais encore une fois, c’est avec Lucky Chap.

Mon vieux cul est en salles depuis le 13 septembre.