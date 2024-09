Megan Park, la réalisatrice de « My Old Ass », parle de la réalisation d’un film nostalgique « doux »

Alors que l’été s’éloigne lentement, la réalisatrice Megan Park attise les feux de la nostalgie avec son deuxième long-métrage « My Old Ass », une histoire de passage à l’âge adulte qui se déroule dans les dernières semaines avant que son protagoniste de 18 ans ne quitte sa ville natale au bord du lac pour aller à l’université dans la grande ville. Maisy Stella (« Nashville », « Flowervale Street ») joue le rôle d’Elliott, une adolescente à l’esprit libre dont le voyage d’anniversaire aux champignons la met face à face avec son « vieux cul » de 39 ans (Aubrey Plaza), qui lui donne des conseils judicieux et des avertissements qui transforment ses relations avec sa famille et ses amis.

« Il y a une telle tristesse, mais aussi une telle douceur dans ce changement et dans le passage du temps », raconte Park Variétéen repensant à cette période de transition entre l’enfance et l’âge adulte, où vous savez que la vie est sur le point de changer, mais vous ne savez pas vraiment comment.

« Doux » est un mot que Park utilise généreusement (et affectueusement) lorsqu’elle parle de son travail. En fait, la scénariste-réalisatrice s’est donné pour mission de réaliser des films sincères et « doux », même si certaines personnes dans l’industrie, qui ont tendance à privilégier le côté audacieux, ne trouvent pas cela particulièrement « cool ».

« Il y a eu tellement de films emblématiques, comme « Stepmom », « Now and Then » et « My Girl », qui sont tellement émouvants, sincères et doux, mais qui ont eu ces coups au ventre, qui m’ont définie et émue. Ce serait un honneur de faire un film qui soit considéré comme un film comme celui-là. Je pense que ces films sont très cool », dit-elle, ajoutant une pointe d’impertinence à son ton pour souligner.

Malgré le fait qu’Elliott soit une adolescente qui grandit au Canada, Park (qui a grandi dans la petite ville de Lindsay, en Ontario) insiste sur le fait que l’histoire n’est pas autobiographique. « Je m’identifie à chaque personnage de ce film de manière très différente », dit-elle. « Je fais partie d’Elliott, je fais partie de la mère, il y a moi tout au long du film. Le film a eu différentes significations pour moi au fil de ma réalisation, à mesure que ma propre vie a changé : j’ai eu un autre enfant. J’ai récemment perdu mon père. »

« Ce qui est si excitant et si honorant, c’est de voir des gens de tous les coins du monde, de tous les milieux et de tous les âges réagir au film de différentes manières. J’espérais que ce film parlerait à tous ceux qui ont un cœur, mais c’est vraiment excitant de voir qu’il touche les vieux », poursuit-elle.

Lorsque Park a commencé à travailler sur « My Old Ass », elle était « dans son élément », comme disent les jeunes. Elle venait de terminer la réalisation de son premier long-métrage, « The Fallout » (2021), un drame qui décortique les conséquences émotionnelles d’une fusillade dans une école avec Jenna Ortega et Maddie Ziegler dans les rôles principaux, et elle passait du temps dans sa ville natale.

« Je dormais dans ma chambre d’enfant et je pensais à la dernière fois où j’avais organisé des danses avec mes amis de l’école », se souvient-elle. « Je me disais : « Waouh, imaginez si j’avais su que c’était la dernière fois. Est-ce que ça aurait gâché tout ? » Je ne le savais pas, mais j’étais vraiment nostalgique et je ressentais toutes ces émotions contradictoires que l’on ressent quand on rentre à la maison. »

Park n’était pas une personne particulièrement nostalgique dans sa vingtaine – « J’étais un peu plus heureuse et un peu égoïste dans mon propre espace mental », dit-elle – mais en vieillissant, elle l’est devenue résolument davantage.

« Plus on découvre le monde et plus on traverse de merdes, plus on apprécie cette bulle d’enfance et le cadeau que mes parents m’ont fait d’avoir cette paix béate, sans avoir conscience de la plupart des merdes du monde », explique Park, 38 ans. « Ensuite, on veut essayer de recréer cela du mieux qu’on peut pour ses propres enfants et les protéger. Devenir parent m’a rendu beaucoup plus sentimental. Comment ne pas le faire ? »

Maisy Stella et Aubrey Plaza dans « Mon vieux cul ».

Shane Mahood

Lorsque nous nous rencontrons sur le toit de son hôtel de West Hollywood début août, Park est en ville pour une brève visite à l’occasion d’une projection spéciale de « My Old Ass » – c’est seulement la deuxième fois qu’elle voit le film devant un public après sa première au Sundance en janvier. Avant la sortie en salle du film le 13 septembre, les studios Amazon MGM ont profité de l’ambiance de la fin de l’été en organisant des projections en avant-première de style feu de camp à New York et à Los Angeles, dont une projection en plein air à guichets fermés au Cinespia.

« Nous avons parlé à beaucoup de gens qui ont aimé le film et qui l’ont vu à Sundance, mais il y avait quelque chose dans l’équipe qui comprenait vraiment ce qu’était le film tout de suite, c’était tellement clair », dit Park à propos de sa collaboration avec le studio. « Nous étions confiants quant à leur capacité à le présenter au bon public d’une manière fidèle au film. Ils exploitent l’ambiance estivale du film autour d’un feu de camp et le commercialisent d’une manière vraiment unique, excitante et différente – ce que j’espère pour le film aussi. »

C’est une première pour Park, qui avait déjà bâti une carrière d’acteur à succès (« La vie secrète d’une ado ordinaire », « Charlie Bartlett », « Un vœu de Noël » de Hallmark) avant de se consacrer à la réalisation. Mais « The Fallout » a été réalisé et diffusé en pleine pandémie de COVID-19, donc tout s’est déroulé virtuellement, y compris le prix du public du SXSW.

« Ce film, du début à la fin, a été rempli de joie », dit Park à propos du tournage de « My Old Ass » sur place, dans la région riveraine de Muskoka, au Canada (où elle a passé ses étés en grandissant), et de sa présentation au public. « Je ne sais pas si c’est le fait d’être tous là-haut ensemble et d’avoir vraiment l’impression d’être dans un camp d’été et de créer des liens, tout le monde se sent si proche et comme une famille. »

L’équipe de LuckyChap fait partie de la famille de Park, la société à l’origine du film à succès « Barbie » de Greta Gerwig et du drame pulp « Saltburn » d’Emerald Fennell, cofondée par Margot Robbie. Plus tôt cette année, Robbie a reconnu que la société avait un « penchant pour les actrices devenues scénaristes-réalisatrices » : Fennell, Gerwig, Olivia Wilde et maintenant Park.

« Vous entendre parler de l’entreprise dans laquelle je travaille me laisse sans voix », dit-elle lorsque je mentionne la citation de Robbie.

« The Fallout » lui a non seulement valu une place sur Variétés La liste des 10 réalisateurs à surveiller pour 2022 a également attiré l’attention de Bronte Payne, vice-présidente du cinéma chez LuckyChap, qui l’a contactée pour organiser une réunion sur Zoom. Le courant est immédiatement passé entre eux, et Park a donc lancé une idée qu’elle envisageait.

« J’avais en tête cette phrase d’accroche : « Cette fille qui prend des champignons et fait un trip où elle rencontre son moi plus âgé » et ils disaient : « Honnêtement, on adore ça » », se souvient Park.

À partir de là, les choses ont évolué rapidement : Payne l’a présentée au cofondateur de LuckyChap, Tom Ackerley, puis à Robbie et Josey McNamara, et moins d’un an plus tard, ils étaient sur le plateau. Le film indépendant au concept très élaboré (également produit par Steven Rales d’Indian Paintbrush, avec Payne de LuckyChap comme producteur exécutif) a fait sa première mondiale lors d’une projection à guichets fermés au Eccles Theatre.

Megan Park dirige Maisy Stella sur le tournage de « My Old Ass ».

Marni Grossman/Prime

« J’avais tellement peur. Je me disais : « Je ne sais pas si j’arriverai à tenir le coup », se souvient Park. « Mais après le premier éclat de rire – quand le bateau s’écrase au début – une partie de moi s’est détendue. C’était incroyable qu’il y ait eu une réponse aussi merveilleuse, mais c’est effrayant à chaque fois. »

Elle n’avait pas pensé au public lorsqu’elle s’est assise pour écrire le scénario ; elle travaillait simplement sur ses propres sentiments à propos des hauts et des bas de la vie, donc la façon dont elle a trouvé un écho auprès des spectateurs de tous les milieux et de toutes les tranches d’âge a été une agréable surprise. « Les gens ont eu des réactions émotionnelles très fortes et viscérales, auxquelles je ne m’attendais pas », dit-elle. « Le rêve est de susciter n’importe quel type de sentiment chez les gens, ce qui est difficile à faire aujourd’hui, quand les gens sont blasés et qu’il y a tellement de contenu disponible. »

Les projections tests se sont révélées particulièrement fascinantes en termes de fracture générationnelle. « Ce que les jeunes de vingt ans – les « jeunes culs » – ont retenu était tellement différent, mais pareil, mais ressenti différemment des « vieux culs » », explique Park. Le public plus jeune a reconnu la nostalgie, mais s’est surtout senti représenté par le casting de la génération Z du film. « C’était tellement amusant, comme si je passais du temps avec mes amis » et « j’ai tiré une leçon sur le temps et la rapidité avec laquelle il passe », ont-ils déclaré, selon Park. Pour le public plus âgé, « il y avait certainement plus de tristesse, du genre : « Oh putain, oui, j’ai vécu ça », « j’ai vécu cette perte » ou « j’ai des regrets » », dit-elle. « Souvent, à vingt ans, on n’a pas encore de regrets. »

Le rapport de Park à son œuvre a également évolué au fil du temps. Cela fait deux ans qu’elle a écrit le film et, même dans les sept mois qui ont suivi le festival de Sundance et depuis qu’Amazon MGM Studios a racheté la comédie pour un montant de 15 millions de dollars, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Elle a récemment fêté son 38e anniversaire et est désormais mère de deux enfants (elle et son mari Tyler Hilton ont accueilli leur deuxième enfant, un fils, Benny, en juillet ; leur fille Winnie a quatre ans) et, en juin, son père, Richard, est décédé des suites d’une maladie soudaine.

« Je ne comprenais pas vraiment le deuil comme je commence à le comprendre maintenant », confie-t-elle solennellement. « J’ai l’impression que tout ce que je vis en ce moment est à la fois 50 % de joie et 50 % de tristesse, et c’est quelque chose qu’on apprend en vieillissant. Et parfois, malheureusement, quand on est jeune. »

Les parents de Park (sa mère Debbie est mentionnée dans les remerciements spéciaux pour « My Old Ass ») n’ont jamais été particulièrement investis dans la scène hollywoodienne. « Leur critère de réussite était : « Es-tu heureux ? Est-ce que tu t’amuses ? » Ce qui est définitivement le cas maintenant que je suis derrière la caméra et que j’écris et que j’ai trouvé, c’est sûr, ma voie et mon but », explique Park.

Quand je mentionne « La vie secrète d’une ado ordinaire », la série dramatique pour adolescents d’ABC Family, dans laquelle elle a joué le rôle de Grace Bowman, une adolescente stricte, pendant 121 épisodes, Park rit. « C’est embarrassant », dit-elle, m’encourageant à terminer sa question. Qu’est-ce qui continue à l’attirer dans les histoires d’adolescents ? Et comment a-t-elle vécu la création d’une nouvelle version de la manière dont ces types d’histoires sont racontées ?

« Même si nous avons eu une expérience formidable en travaillant sur cette série, ce qui est parfois difficile quand on écrit des choses pour les jeunes, c’est qu’il est difficile de donner l’impression que c’est authentique à un moment donné pour cette génération », dit-elle. « Je voulais m’assurer de rendre justice à cette histoire si je voulais la raconter dans cet espace, car en tant qu’actrice, je n’ai pas toujours eu l’impression que c’était le cas. Je n’ai pas toujours eu le sentiment d’avoir mon mot à dire ou de faire entendre ma voix en tant que jeune actrice dans l’industrie. J’aime donc créer une atmosphère de plateau différente, dans laquelle j’aurais aimé être quand j’étais plus jeune, et donner une certaine validité à l’intelligence, à la puissance et au talent de tous ces jeunes. »

Alors, à propos de sa jeune version, que dirait-elle à la « jeune Megan » à propos de ce périple qu’est le tournage de « My Old Ass » ? « Profite de chaque seconde et profite-en », répond Park. « Aussi ringard que cela puisse paraître, ça passe tellement vite. C’est un été que tu n’oublieras jamais. Et c’est tellement excitant que nous l’ayons maintenant filmé. C’est comme une capsule temporelle sur laquelle nous pouvons nous remémorer. »