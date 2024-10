Megan Moroney révèle que Kacey Musgraves est « la raison pour laquelle je voulais écrire des chansons »

Dans une nouvelle interview dans le NME alors que Megan Moroney était en tournée au Royaume-Uni, la star country a parlé de ses débuts dans la musique et de la façon dont Kacey Musgraves l’a inspirée. Moroney révèle que son single de 2023, « Tennessee Orange », a été enregistré, mixé et masterisé en seulement 48 heures, la chanteuse faisant même la pochette du single sur son téléphone. « C’est fou de penser à ce que cela s’est transformé compte tenu du peu d’aide que nous avons eu », se souvient-elle, la chanson ayant finalement atteint un million de streams en seulement cinq jours. Le deuxième album de Moroney, Est-ce que je vais bien ?est actuellement le troisième plus gros album country d’une artiste féminine cette année, derrière seulement Beyoncé et Kacey Musgraves. « Tout ce qui concerne Kacey à côté me fait flipper, parce qu’elle est la raison pour laquelle je voulais écrire des chansons », dit Moroney, révélant son lien profond avec le premier album de Musgraves. Même caravane, parc différent. « C’est une écrivaine tellement intelligente et j’en suis tombé amoureux. » (NME)