Megan Moroney parle de la célébrité country, de la vie sur la route et de « Est-ce que je vais bien ? »

La première chanson à succès de Megan Moroney raconte un voyage que cette native de Géorgie n’aurait jamais pensé entreprendre : Dans « Orange du Tennessee« , qui a atteint la première place des radios country l’année dernière, c’est une fière Bulldog de l’UGA qui a eu la malchance de tomber amoureuse d’un gars sympa de Knoxville – tombée si profondément, en fait, qu’elle porte les couleurs de son principal rival, les Volontaires de son alma mater. assistez à un match de football derrière les lignes ennemies.

Depuis, le succès de « Tennessee Orange » – et celui de son premier label sur un major, « Lucky » – ont propulsé Moroney, 27 ans cette semaine, encore plus loin de chez lui. L’été dernier, elle a fait une tournée des stades à travers le pays avec Kenny Chesney, et un matin récent, elle est au téléphone depuis Cambridge, en Angleterre, avant un concert en tête d’affiche pour soutenir son deuxième album, « Am I Okay ? » Il s’agit d’un ensemble de chansons country sombres mais pleines d’esprit sur le désordre (et le frisson) de la romance Zillennial ; comme pour « Lucky », Moroney a réalisé le LP avec le producteur Kristian Bush du duo country à succès Sugarland.

Au Country Music Assn de novembre. Awards, la chanteuse à la voix rauque concourra en tant que seule femme nominée pour le nouvel artiste de l’année, et elle est également largement considérée comme une candidate au titre de meilleur nouvel artiste aux Grammys. En août, Moroney a fait une apparition surprise avec Tate McRae pour chanter « Tennessee Orange » à l’Ascend Amphitheatre de Nashville – une expérience que McRae appelle « un rêve » dans un e-mail au Times. Moroney a appelé pour discuter de son écriture, de ses ambitions créatives et de l’album qu’elle ne peut s’empêcher d’écouter.

Vous avez été sur la route pendant une grande partie de l’année. Comment rester en contact avec l’émotion d’une chanson que vous avez jouée des dizaines ou des centaines de fois, mais aussi éviter de vous effondrer sur scène ?

Je pense que c’est un niveau sain de dissociation [laughs]. Des chansons comme « Girl in the Mirror », « 28th of June » ou « No Caller ID » – il s’agit désormais de voir les autres les ressentir.

Et si vous protégiez votre voix ?

Le plus important, c’est que les soirs de spectacle, je ne bois pas du tout. Vous participez à une tournée de Kenny Chesney et vous vous dites : Oh, nous allons prendre du rhum et des coca tous les soirs. Mais l’alcool affecte vraiment ma voix. Et aussi : ne pas tomber malade, ce qui est en fait très difficile. Mais je mets chaque jour une quantité inhabituelle de désinfectant pour les mains dans mon sac.

Est-ce que l’une de ces précautions enlève le plaisir de la route ?

Faire de la musique est mon rêve et j’aime tellement ça, mais c’est un travail. Quand j’ai commencé la tournée, je jouais 25 minutes, la première de trois [acts]lors d’une tournée de Jamey Johnson. Vous pourriez certainement faire la fête après. Maintenant, je rencontre 50 personnes avant le show, puis je fais un set de 90 minutes – et je suis une fille, donc évidemment je me prépare à 11 heures du matin, alors qu’un gars a besoin de trois minutes. À la fin du spectacle, je suis prêt à aller me coucher.

Ta chanson « Un spectacle d’enfer» donne un aperçu de l’existence de l’interprète.

Cela dit : Oui, ma vie est très scintillante et scintillante, mais il y a des soirs où je dois littéralement essuyer mes larmes avant de monter sur scène parce que ma vie personnelle est en ruine. C’est aussi un merci à mes fans d’être venus pour moi parce que ces 90 minutes peuvent me faire oublier les problèmes personnels auxquels je fais face.

Bien qu’il s’agisse d’une ballade acoustique intimiste, « Hell of a Show » véhicule la même idée que la méga-pop de Taylor Swift.Je peux le faire avec un cœur brisé.»

Sa phrase «Je pleure beaucoup, mais je suis tellement productive» est un peu maniaque. Mais je me dis : « Oh, mon Dieu, pareil ! Cette chanson sonne ce que ça fait de devoir faire ça. Vous avez tellement d’adrénaline sur scène, même lorsque vous avez pleuré plus tôt dans la journée. Alors elle va jouer devant 75 000 personnes, puis elle s’en va, et je suis sûr qu’elle dit : « Je suis une psychopathe pour être capable de faire ça. »

Dans « Le paradis à midi», vous imaginez votre tante en train de parler à votre oncle, décédé lors des attentats du 11 septembre. Dans quelle mesure est-il important pour vous que vos fans comprennent ce contexte ?

Je pense que mes fans fidèles savent de quoi il s’agit, et peut-être que cela rend cela plus réel pour eux. C’était la première fois que j’écrivais une chanson sur le deuil, mais je voulais en quelque sorte que ce soit une chanson universelle qui ne soit pas trop centrée sur ma situation. Je l’ai écrit avec Jessie Jo Dillon et Matt Jenkins, et nous avons parlé des personnes qu’ils ont perdues, et je me suis dit : « OK, c’est ce que j’ai ressenti pour ma famille – est-ce que cela correspond aussi à votre histoire ?

Votre tante a-t-elle entendu la chanson ?

Elle a. Mon père et ses six frères sont originaires du nord, et mon oncle Dennis était plutôt là pour aimer la musique country dans le New Jersey. Je pense donc que c’est très spécial pour ma tante et mon cousin que j’aie écrit une chanson country sur leur histoire. Ils vivent à Boston maintenant, donc ce sera certainement un moment où je le jouerai là-bas en tournée. J’espère que je pourrai m’en sortir.

« Indifférent» est plus un morceau rock des années 1990 qu’une chanson country des années 2020. Avez-vous décidé de faire une chanson rock, ou « Indifférent » appelait-il simplement cette approche ?

Le dernier. Nous l’avons écrit à la guitare acoustique, mais nous avions déjà les traits descendants dont on pouvait dire qu’ils allaient être des accords de puissance. Quand je vais en studio avec Kristian, je suis d’abord un conteur, donc il s’agit de savoir de quels instruments et de quels sons avons-nous besoin pour raconter au mieux cette histoire ? Dans ce cas, j’ai aimé que cela ne ressemble à rien de ce que j’avais fait. Cela m’a un peu fait peur au début, mais j’ai pensé qu’il n’y avait aucune raison de faire deux fois l’album « Lucky ».

Il y a un petit revival du rock des années 90. Vous pouvez l’entendre sur le nouvel album de Sabrina Carpenter.

Mec, c’est tellement bon. Je l’ai écouté de manière obsessionnelle. En fait, j’ai dû l’éteindre pour faire cette interview.

Est-ce que vous vous sentez concerné par la façon dont elle incarne la bombe blonde ?

Tout ce qu’elle fait est incroyable et cela correspond tellement à sa musique. J’aime à quel point elle est féminine et girly – c’est un peu ce que je fais avec mon style. Et c’est juste cool de voir quelqu’un qui s’y consacre depuis un moment obtenir enfin la reconnaissance qu’il mérite.

Megan Moroney se produit au festival Stagecoach en avril à Indio. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

« Indifférent » me fait me demander si vous vous voyez un jour dépasser la musique country.

Je suis en train d’écrire mon prochain album maintenant – je n’ai que quelques chansons – et je ne veux en aucun cas me limiter. L’une de mes grandes choses à faire est d’avoir une chanson croisée avec un artiste pop. Mais j’ai encore un long chemin à parcourir en country. Je vais écrire toutes les chansons country que je peux.

Dans votre esprit, la chanson crossover figurez-vous sur le morceau d’une pop star, ou vice versa ?

J’adorerais écrire une chanson avec un artiste pop, puis nous la produirons d’une manière qui nous convient à tous les deux. J’aime à quel point la musique country est devenue populaire et comment elle s’infiltre un peu dans la culture pop. En collaborant avec la Tate, c’était intéressant de voir combien de fans nous avons en commun.

De quoi as-tu fait Annonce de Maren Morris l’année dernière, qu’elle quittait la musique country ?

Je pense que maintenant tu n’aurais même plus besoin de l’annoncer. Les genres n’ont plus vraiment de frontières, tu vois ce que je veux dire ? Les gens se concentrent davantage sur les artistes individuels et sur la musique qu’ils font, et je pense que les vrais artistes ont de véritables fans qui les suivront partout. Mais dans la mesure où Maren veut faire autre chose, cela est tout à fait logique. Faites ce qui vous rend heureux, car c’est déjà assez difficile. Je ne pourrais pas imaginer faire ça si je n’étais pas heureux.

Megan Moroney est la seule femme nominée pour le nouvel artiste de l’année aux CMA Awards de novembre. (Evelyn Freja / Pour le temps)

Terminons par un tour éclair. Quelle est la rencontre la plus improbable avec une célébrité que vous ayez eue au cours des deux dernières années ?

Probablement Kendall Jenner de Stagecoach.

Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ?

La dernière nuit de la tournée Kenny. Je sors de la scène après mon set et toute mon équipe et toute ma famille ont leur téléphone allumé et me filment. Avec le recul, c’est mignon, mais je sanglotais, totalement dépassée. C’était un cri de gratitude.

La chose la plus stupide pour laquelle vous avez dépensé de l’argent récemment ?

J’ai acheté des vacances pour moi et mon ex-petit-ami. Je le regrette.