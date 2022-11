Megan McKenna semble presque méconnaissable alors qu’elle révèle la transformation des cheveux bruns dans de nouveaux clichés époustouflants

MEGAN McKenna a l’air totalement différente après avoir subi une transformation capillaire majeure.

L’ancienne star de Towie, 30 ans, a troqué ses mèches blondes brillantes contre un brun ondulé – et ça a l’air super.

Megan McKenna a maintenant les cheveux bruns ondulés

Le nouveau look lui va bien

Megan, qui s’est réinventée en tant que chanteuse de musique country, a révélé le nouveau look sur Instagram dans des selfies souriants.

Assise dans un crop top rouge et un pantalon gris, Megan a montré ses blancs nacrés alors qu’elle photographiait son dernier look.

Hier soir, ses vagues brunes étaient à nouveau exposées alors qu’elle chantait tard dans la nuit Taylor Swift avant de promouvoir ses prochains spectacles au Royaume-Uni avec Blue.

Megan a récemment assisté aux Pride of Britain Awards et a séduit dans une robe noire transparente décolletée avec une longue traîne.

Elle a gardé son maquillage discret et portait ses cheveux blonds en vagues lâches.

Megan, qui a également joué dans Celebrity Big Brother et Ex on the Beach, affiche un look de plus en plus naturel depuis qu’elle a quitté le drame de Towie.





Et elle avait précédemment déclaré au Sun: “J’ai l’impression que, dans la tournure que prend le monde, les gens devraient adopter leur apparence naturelle.

“Et le plus de compliments que je reçois, c’est parce que je suis 100% naturel.

“Donc je suis si heureux d’avoir gardé mon corps tel qu’il est. Je ne le changerais jamais.

« Et la chirurgie peut créer une dépendance. En fin de compte, vous êtes ce que vous êtes.

Megan est maintenant un véritable groupe de musique country ayant impressionné Celebrity X Factor en 2019.

Elle a dominé les charts country iTunes avec son premier album Story Of Me en 2018.

Et un an plus tard, elle a chanté son chemin vers la victoire sur X Factor: Celebrity, interprétant One More Sleep de Leona Lewis lors de la finale de l’émission.

