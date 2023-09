Megan McKenna montre une superbe nouvelle maison avec son fiancé Oliver Burke après son accident choc

MEGAN McKenna a montré sa superbe nouvelle maison avec son fiancé footballeur Oliver Burke.

La star de télé-réalité Megan, 30 ans, a récemment révélé ses blessures au visage après avoir été gravement brûlée après un accident anormal.

Mais après cette expérience, elle a donné à ses abonnés Instagram un aperçu de sa gaffe cette semaine.

L’ancien de Towie a profité d’un dîner romantique aux chandelles avec le joueur de Birmingham City Oliver, 26 ans.

Elle a filmé un chef privé préparant de la nourriture savoureuse pour le couple dans leur magnifique cuisine.

Il était décoré d’une finition en bois sur tous ses placards ainsi que d’un parquet en bois chatoyant.

Bien que les deux hommes n’aient pas encore aménagé leur demeure avec des canapés, ils ont installé des chaises longues avec des couettes superposées.

Une autre publication sur les réseaux sociaux montrait le couple adoré s’embrassant alors qu’ils se tenaient dans l’immense pièce.

Cela vient après que Megan ait expliqué comment tout un pichet de sauce lui était tombé dessus, lui laissant la peau échaudée sur le côté du visage et de l’oreille.

Le chanteur country a expliqué : « Alors, avant de paniquer, j’ai eu un petit accident comme vous pouvez le voir.

«Le week-end, j’étais chez ma mère et nous dînions et elle est venue avec le pot de sauce.

« Daisy (le chien) s’est mise sous ses pieds, elle a trébuché sur Daisy, a attrapé le pot de sauce mais la sauce à l’intérieur s’est effondrée et a atterri sur ma tête. »

Montrant l’étendue de ses blessures, Megan a poursuivi : « Honnêtement, vous ne pouvez même pas l’écrire. C’est visiblement coincé sur le côté de mon visage.

«Ça a l’air tellement mieux maintenant, c’est en cours de guérison, donc c’est un peu rangé. C’est sur mon nez. J’ai une énorme ampoule derrière l’oreille. J’ai l’impression que mon oreille pend.

Heureusement, sa mère était là pour aider à limiter les dégâts sur le permis.

« Après que cela soit arrivé, heureusement, ma mère savait ce qu’elle faisait », a déclaré Megan.

« Elle m’a traîné jusqu’à l’évier et elle m’a aspergé d’eau pendant une demi-heure et honnêtement, si cela n’était pas arrivé, je ne sais pas à quoi cela aurait ressemblé.

« Dieu merci, nous étions juste à côté d’un évier et elle savait ce qu’elle faisait. C’était une grande maison de stress.

La star a ajouté : « Mais la raison pour laquelle je voulais faire une petite vidéo, c’est parce que c’est mon anniversaire dans quelques jours et que je veux publier et je n’ai pas posté et je ne voulais pas que vous m’envoyiez des messages disant ‘oh mon dieu.’ ce qui s’est passé’.

«Cauchemar absolu, mais je suis en voie de guérison et tout va bien. Et j’aime toujours la sauce.

