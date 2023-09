Megan McKenna montre d’horribles blessures après qu’un accident anormal lui ait brûlé tout le visage à la maison

Le visage de MEGAN McKenna a été gravement brûlé après un accident anormal.

L’ancienne star de Towie, 30 ans, a révélé aujourd’hui ses horribles blessures dans le but d’empêcher ses fans de paniquer quant aux raisons pour lesquelles elle ne postait pas.

Megan a raconté comment un pichet entier de sauce lui était tombé dessus, la laissant avec la peau brûlée sur le côté du visage et des oreilles.

La star de télé-réalité devenue chanteuse country a expliqué : « Alors, avant de paniquer, j’ai eu un petit accident comme vous pouvez le voir.

«Le week-end, j’étais chez ma mère et nous dînions et elle est venue avec le pot de sauce.

« Daisy (le chien) s’est mise sous ses pieds, elle a trébuché sur Daisy, a attrapé le pot de sauce mais la sauce à l’intérieur s’est effondrée et a atterri sur ma tête. »

Montrant l’étendue de ses blessures, Megan a poursuivi : « Honnêtement, vous ne pouvez même pas l’écrire. C’est visiblement coincé sur le côté de mon visage.

«Ça a l’air tellement mieux maintenant, c’est en cours de guérison, donc c’est un peu rangé. C’est sur mon nez. J’ai une énorme ampoule derrière l’oreille. J’ai l’impression que mon oreille pend.

Heureusement, sa mère était là pour aider à limiter les dégâts sur le permis.

« Après que cela soit arrivé, heureusement, ma mère savait ce qu’elle faisait », a déclaré Megan.

« Elle m’a traîné jusqu’à l’évier et elle m’a aspergé d’eau pendant une demi-heure et honnêtement, si cela n’était pas arrivé, je ne sais pas à quoi cela aurait ressemblé.

« Dieu merci, nous étions juste à côté d’un évier et elle savait ce qu’elle faisait. C’était une grande maison de stress.

La star, qui s’est récemment fiancée au footballeur Oliver Burke, a ajouté : « Mais la raison pour laquelle je voulais faire une petite vidéo, c’est parce que c’est mon anniversaire dans quelques jours et je veux la publier et je n’ai pas posté et je ne l’ai pas fait. Je ne veux pas que vous m’envoyiez un message disant « oh mon dieu, qu’est-ce qui s’est passé ».

«Cauchemar absolu, mais je suis en voie de guérison et tout va bien. Et j’aime toujours la sauce.